Potrafi wszystko. Czy oglądamy tenisistę wszech czasów?

7 września 2025, Nowy Jork.

W finale US Open po przeciwnych stronach siatki stają Alcaraz i Jannik Sinner. Starcie gigantów, spotkanie na szczycie. Włoch broni tytułu, rozstawiony jest z jedynką. Hiszpan - i w rankingu, i w imprezie numer 2 - szans nie daje mu żadnych, 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 wygrywa po dwóch godzinach i 42 minutach. Nazajutrz to on znowu zostanie liderem na światowej liście. - Osiągnąłem bardzo wysoki poziom, nigdy nie grałem tak dobrze - ocenia w pomeczowym wywiadzie.

Triumfów w Wielkim Szlemie ma sześć. Na razie sześć...

Roland Garros - 2024, 2025. Wimbledon - 2023, 2024. US Open - 2022, 2025.

Brakuje tego odniesionego w Melbourne, w rozgrywanym tam Australian Open. Na razie. Kwestia czasu. A z osiągnięć ogromnych wymienić należy i olimpijskie srebro w singlu, zgarnięte w Paryżu w roku 2024. Zarobki młodego człowieka na korcie - dokładnie 53 miliony 486 tysięcy 628 dolarów, już tyle.

Na czym ta jego siła polega? Dlaczego to on jest tak dobry i skuteczny, tak wybitny?

Tłumaczy Przysiężny, rocznik 1984: - Alcaraz potrafi zagrać wszystko, jest bardzo sprawny. Nie wiem, czy to nie najsprawniejszy zawodnik w historii tenisa; chyba tak, właściwie kompletny. Znakomita defensywa, znakomita ofensywa. Świetnie porusza się na każdej nawierzchni, ma fenomenalne czucie piłki. Bardzo, ale to bardzo trudny zawodnik do pokonania. Musi nie mieć dnia, a przeciwnik musi wspiąć się na wyżyny, wtedy jest szansa, żeby z nim wygrać. Nie odpada wcześniej niż w półfinałach, no, może w ćwierćfinałach. Widać, że gra sprawia mu dużo przyjemności; przy całej ogromnej koncentracji widać, że przebywanie na korcie to dla niego frajda.

Federer i Djoković odstają znacznie

Urodził się w roku 2003, 5 maja, w El Palmar, prowincja Murcja. Ma trzech braci - starszego Alvara, młodszych Sergio i Jaime. Za piłką zaczął biegać po korcie jako czterolatek, w Real Sociedad Club de Campo de Murcia, gdzie jego ojciec - pan Carlos - był trenerem. Alcaraz senior też marzył o karierze tenisisty, z marzeń musiał jednak zrezygnować ze względów finansowych. Dzisiaj często podróżuje z synem po świecie i z całych sił mu kibicuje. Carlos junior przez najbliższych nazywany jest Carlitos lub Charly. Uwielbia golf i piłkę nożną. Ulubiony klub - Real Madryt. Film - "Rocky Balboa". Aktor - Will Smith. Muzyka - reggaeton, połączenie reggae, hip-hopu i rapu.

22-letni Hiszpan kolekcjonowanie tytułów, tych najważniejszych, zaczął od US Open 2022. Później były Wimbledon 2023 i 2024, French Open 2024 i 2025, a teraz kolejny triumf w Nowym Jorku. Czy w gronie najlepszych w historii stawiany jest nie za szybko? Nie na wyrost? Odpowiedzi szuka BBC Sport.

Djoković i Alcaraz po półfinale US Open 2025 Źródło: CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH/EPA/PAP

Gra - różnorodna, widowiskowa. Wszechstronność, po dwa turnieje Wielkiego Szlema wygrał na każdej z nawierzchni: twardej, trawiastej i ziemnej, czego wcześniej dokonali tylko Rafael Nadal - w wieku 24 lat, Mats Wilander - 24 i Novak Djoković - 34.