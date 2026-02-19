Były książę Andrzej został zatrzymany Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Z informacji dziennikarzy BBC wynika, że były książę został zatrzymany pod zarzutem "nadużycia publicznego stanowiska". Agencja Reuters poinformowała enigmatycznie o zatrzymaniu około sześćdziesięcioletniego mężczyzny z Norfolk. Lokalna policja przekazała, że zgodnie z "narodowymi wytycznymi" nie będzie podawać nazwiska mężczyzny.

Były książę Andrzej zatrzymany w dniu 66. urodzin

Funkcjonariusze prowadzą przeszukania pod adresami w Berkshire i Norfolk. "Mężczyzna pozostaje obecnie w areszcie policyjnym" - napisała w wydanym oświadczeniu policja regionu Doliny Tamizy. Wcześniej dziennik "Daily Telegraph" ujawnił, że do nowego domu byłego księcia podjechało sześć nieoznakowanych samochodów policyjnych.

Dziś były książę Andrzej obchodzi 66. urodziny. Ostatnio było o nim głośno w związku z aktami Epsteina i podejrzanymi interesami.

Przeczytaj też: Nowe kontrowersje wokół księcia Andrzeja. W tle znikające miliony >>>

Jak mówił w TVN24 korespondent "Faktów" TVN w Wielkiej Brytanii Maciej Woroch, pierwszy raz w powojennej historii Zjednoczonego Królestwa zdarza się, aby ktoś tak wysoko postawiony w rodzinie królewskiej, jak brat króla, został zatrzymany przez policję.

- To musi i może pokazywać, jak ogromna jest skala zamieszania wyrządzonego przez ujawnione za oceanem dokumenty dotyczące zmarłego pedofila Jeffreya Epsteina i jak bardzo muszą one obciążać brata króla - komentował.

Jak tłumaczył, prowadzone teraz dochodzenie dotyka wieloletniej relacji Andrzeja z Epsteinem. Były książę był widziany u miliardera między innymi w 2010 roku. Woroch mówił również o skali dochodzenia po publikacji nowych akt Epsteina. Obecnie aż dziewięć okręgów policyjnych Wielkiej Brytanii bada materiały dotyczące tego, co działo się na Wyspach Brytyjskich w związku ze sprawą.

Andrew Mountbatten-Windsor has been arrested on suspicion of misconduct in public office, the BBC understands https://t.co/6qVtVZJ5GQ — BBC Breaking News (@BBCBreaking) February 19, 2026 Rozwiń

Zobacz też: Były książę Andrzej na czworaka na podłodze na nowych ujawnionych zdjęciach z akt Epsteina >>>

OGLĄDAJ: Nowe dokumenty w sprawie Epsteina i kłopot Trumpa. Trudno wyobrazić sobie większy? Zobacz cały materiał

Opracował Mikołaj Stępień /lulu