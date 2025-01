Krytykował Trumpa, ten nazwał go "głupim" i pozbawił ochrony Secret Service

Prezydent USA Donald Trump pozbawił ochrony Secret Service swojego byłego doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona. Stany Zjednoczone w 2022 roku oskarżyły członka elitarnego irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji o spisek mający na celu zamordowanie Boltona. - Nie będziemy zapewniać ludziom bezpieczeństwa do końca ich życia - powiedział prezydent USA, komentując swoją decyzję.

Rzecznik Johna Boltona powiedział, że Secret Service zadzwonił do Boltona w poniedziałek wieczorem i poinformował, że jego ochrona zakończy się w południe następnego dnia. - Nie będziemy zapewniać ludziom bezpieczeństwa do końca ich życia - powiedział prezydent USA we wtorek, potwierdzając usunięcie ochrony.