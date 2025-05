Była ambasadorka tłumaczy, czemu odeszła. Uderzyła w Trumpa

Trump o rozmowach Rosji i Ukrainy w Turcji: nalegałem, żeby to spotkanie się odbyło i tak się stało Źródło: TVN24 BiS, Reuters

Była już ambasadorka USA w Kijowie Bridget Brink tłumaczyła, że ustąpiła ze stanowiska, bo polityka Trumpa "polegała na wywieraniu presji na ofiarę, a nie agresora". "Nie mogę stać bezczynnie, gdy kraj jest atakowany, a dzieci zabijane bezkarnie" - napisała.

Kluczowe fakty: Departament Stanu sugerował, że przyczyną odejścia Brink były kwestie osobiste. Teraz była ambasadorka zabrała głos.

Dyplomatka uważa, że "pokój za wszelką cenę nie jest pokojem wcale".

Oceniła, że inwazja Rosji jest "czystym złem".

"Od początku administracji Trumpa polityka polegała na wywieraniu presji na ofiarę, Ukrainę, a nie na agresora, Rosję (...) Nie mogłam już w dobrej wierze realizować polityki administracji i uznałam, że moim obowiązkiem jest ustąpić" - napisała Brink w tekście na łamach "Detroit Free Press".

"Nie mogę stać bezczynnie, gdy kraj jest atakowany, demokracja bombardowana, a dzieci zabijane bezkarnie. Wierzę, że jedynym sposobem na zabezpieczenie interesów USA jest stanie w obronie demokracji i przeciwstawienie się autokratom. Pokój za wszelką cenę nie jest pokojem wcale - to appeasement (polityka ustępstw - red.)" - zaznaczyła w tekście była urzędniczka.

"A historia uczy nas wielokrotnie, że appeasement nie prowadzi do bezpieczeństwa ani dobrobytu. Prowadzi to do większej ilości wojen i cierpienia" - dodała.

Oceniła przy tym, że inwazja Rosji jest "czystym złem" i że nigdy nie widziano "tak systematycznej, tak powszechnej i tak przerażającej przemocy w Europie od czasów II wojny światowej".

Ambasadorka USA w Kijowie zrezygnowała ze stanowiska

Brink, zawodowa dyplomatka, która przez dekady pełniła służbę w demokratycznych i republikańskich administracjach zrezygnowała ze stanowiska w kwietniu po trzech latach szefowania placówce w Kijowie. Na stanowisko ambasadorki w Kijowie w kwietniu 2022 roku nominował ją prezydent USA Joe Biden. Zrezygnowała na początku kwietnia tego roku.

Po objęciu władzy przez Donalda Trumpa Brink była krytykowana przez Ukraińców, w tym prezydenta Zełenskiego, za neutralne wypowiedzi i unikanie potępiania Rosji, m.in. za jej atak rakietowy na Krzywy Róg, w którym zginęło dziewięcioro dzieci.

Dotąd Brink wstrzymywała się z publiczną krytyką nowej administracji. W czasie ogłaszania jej odejścia, Departament Stanu sugerował, że przyczyną były kwestie osobiste, wskazując że pełniła ona funkcję w kraju ogarniętym wojną przez trzy lata.

