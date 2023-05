Lekarz porwany w 2016 roku odzyskał wolność

Ken Elliott wypuszczony

Burkina Faso. Al-Kaida i ISIS

Przemoc powiązana z Al-Kaidą i Państwem Islamskim nęka Burkinę Faso od ponad sześciu lat, prowadząc do śmierci tysięcy ludzi i zmuszając do emigracji prawie dwa miliony. Niezdolność rządu do powstrzymania ataków doprowadziła w 2022 roku do dwóch zamachów stanu. Na początku 2023 roku kraj opuścili francuscy żołnierze, którzy walczyli z terrorystami. Francja wycofała też z Burkina Faso swojego ambasadora.