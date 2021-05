Prezydent Bułgarii ogłosił datę przedterminowych wyborów parlamentarnych

Rząd tymczasowy

Radew poinformował, że jego zadaniem do piątku jest wysłuchanie kandydatów na członków nowej Centralnej Komisji Wyborczej, która zgodnie ze znowelizowaną ordynacją wyborczą ma zająć miejsce dotychczasowej. 11 maja zostanie wydany dekret o jej mianowaniu, tego samego dnia prezydent rozwiąże parlament. Prezydent przestrzegł, że jeżeli po nowych wyborach nie zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie powołania rządu, kraj może stanąć w obliczu kryzysu konstytucyjnego.

Wynik poprzednich wyborów parlamentarnych

W wyborach, które odbyły się 4 kwietnia, do parlamentu weszło sześć partii, ale żadna z nich nie miała dość mandatów, żeby stworzyć rząd, możliwa była koalicja co najmniej trzech sił politycznych, które nie były jednak skłonne do współpracy.