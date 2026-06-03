Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Budapeszt "zasygnalizował gotowość do zniesienia weta" wobec Ukrainy

|
Budapeszt, stolica Węgier (zdjęcie ilustracyjne)
W Budapeszcie słychać okrzyk: Rosjanie do domu
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Węgry zasygnalizowały, że wycofają swój długoletni sprzeciw wobec starań Ukrainy o członkostwo w Unii Europejskiej, umożliwiając jej i Mołdawii rozpoczęcie formalnych negocjacji - potwierdziło czterech rozmówców portalu Politico.

Otwarcie tak zwanego pierwszego klastra negocjacyjnego - formalnego kroku na drodze do członkostwa - ma nastąpić podczas konferencji międzyrządowej w Luksemburgu 15 czerwca - podał Politico.

Budapeszt, stolica Węgier (zdjęcie ilustracyjne)
Budapeszt, stolica Węgier (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło zdjęcia: Shutterstock

Negocjacje na temat praw mniejszości węgierskiej na Ukrainie

"Budapeszt sprzeciwiał się akcesji Ukrainy za czasów byłego premiera Viktora Orbana, ale nowe władze kraju zasygnalizowały gotowość do zniesienia weta po spotkaniu ukraińskich i węgierskich ekspertów w sprawie praw Węgrów mieszkających na Ukrainie" - poinformowali dyplomaci.

Jeden z węgierskich urzędników zaznaczył, że "nie podjęto jeszcze żadnej decyzji" w sprawie otwarcia klastrów dla Ukrainy. "Negocjacje trwają. Nie osiągnięto porozumienia" - podkreślił rozmówca Politico.

Magyar krytykuje UE i nie chce tam Ukrainy? Co powiedział
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Magyar krytykuje UE i nie chce tam Ukrainy? Co powiedział

Zuzanna Karczewska

Źródło portalu dodało, że strona ukraińska przedstawiła Budapesztowi zapewnienia dotyczące rozwiązania większości wskazywanych przez Węgry problemów mniejszości. Stwierdziło zarazem, że zgoda Węgier na otwarcie negocjacji nie jest uzależniona od przyjęcia nowych ustaw przez Kijów.

Otwarcie klastrów wymaga jednomyślnej zgody wszystkich 27 państw członkowskich UE. Każdy kraj może zablokować ten proces na dowolnym etapie - przypomniał portal Politico.

Magyar zapowiedział nowy rozdział

Premier Węgier Peter Magyar oświadczył podczas wtorkowej wizyty w Berlinie, że kwestia praw mniejszości węgierskiej na Ukrainie może zostać rozwiązana i że tym samym w stosunkach między Ukrainą a Węgrami zostanie otwarty nowy rozdział.

Magyar po raz kolejny wyraził przy tej okazji gotowość spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

OGLĄDAJ: Magyar i Tusk po spotkaniu. "Węgry i Polska jak jedna pięść"
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
43 min
Helena Englert i Monika Olejnik
Helena Englert i zarzuty o nepotyzm. "Wiedziałam, że tak będzie"
Monika Olejnik
45 min
pc
Miało być na bogato, ale inwestorzy poszli z torbami. Królowej kryptowaluty szuka pół świata
25 min
Gdzie wyrzucać stare ubrania?
Katastrofa ubraniowa narasta. Ekspertka bije na alarm
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
Udostępnij:
Tagi:
WęgryPeter MagyarUkrainaUnia Europejska
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
drogówka policja lizak
Za te wykroczenia punkty nie znikną. Nowe przepisy weszły w życie
BIZNES
Z Pekinu wystartował do Polski specjalny samolot, w którym wraz z mamą i lekarzami jest Pani Klaudia
Specjalny samolot z Klaudią już w drodze do Polski. Szef MON podał najnowsze informacje
USS Abraham Lincoln operujący na Bliskim Wschodzie
Wymiana ognia. Odpalili pocisk Hellfire
Poseł PiS Marcin Porzucek na lotnisku
Komentują sytuację posła na lotnisku. "Niedopuszczalne"
Klaudia Uciechowska kochała Chiny. Mówiła, że to jej miejsce na świecie
Guz z zębami i włosami. Czym jest potworniak, który przyczynił się do dramatu Klaudii?
Zdrowie
02 1735 nowogrodzka-0004
Co się działo na Nowogrodzkiej? Bocheński: te tematy nie były przedmiotem dywagacji
Lotnisko Pułkowo w Sankt Petersburgu
Drony nad Moskwą i Petersburgiem
Dzik pojawił się na placu zabaw na Bemowie
Trzy tysiące dzików w mieście. Nowa decyzja ratusza
WARSZAWA
Pauline Hanson
Nowy sondaż. Kolejny kraj stawia na skrajną prawicę
Świat
kamper przyczepa wakacje shutterstock_1213921549_S
Pozwali sąsiadkę z powodu zapachu. "Co to jest?!"
Świat
Marcin Romanowski
Romanowski zniknął bez śladu. Śledczy: ktoś pomaga
Robert Zieliński
Order Orła Białego
"Rozdawanie na lewo i prawo". Który prezydent nadał najwięcej Orderów Orła Białego
Zuzanna Karczewska
Poseł PiS "niedysponowany" na lotnisku. Analizujemy zdjęcia
Poseł PiS "niedysponowany" na lotnisku. Przeanalizowaliśmy zdjęcia ze zdarzenia
Gabriela Sieczkowska
Strzyżak sarni (Lipoptena cervi) - zdjęcie przykładowe
Gryzą jelenie i ludzi, strategicznie tracą wzrok
METEO
Burza, piorun, wyładowanie atmosferyczne, chmury
Dziewięć województw z alarmami IMGW. W prognozie burze z gradem
METEO
Andrzej Domański na XVI Europejskim Kongresie Finansowym
Domański o decyzji Nawrockiego: to weto wobec uczciwych przedsiębiorców
BIZNES
Służby zlikwidowały nielegalną fabrykę papierosów
Pudełka na pizzę nie zawierały jedzenia. Pięć osób zatrzymanych
WARSZAWA
Do zdarzenia doszło w Podzamczu
Podpalił mężczyznę, synowi groził śmiercią. 47-letni żołnierz w areszcie
Lublin
rowery wycieczka rodzina
Koniec jazdy bez kasku. Nowe przepisy weszły w życie
BIZNES
Marcin Porzucek
"Bardzo przykry i bardzo smutny obraz"
Kropka nad i
Wołodymyr Zełenski
Decyzja "zła, haniebna i nie powinna mieć miejsca"
FAKTY PO FAKTACH
Sławosz Uznański-Wiśniewski i jego żona Aleksandra Uznańska-Wiśniewska
Uznańscy-Wiśniewscy powitali na świecie dziecko. Pokazali zdjęcie
Polska
shutterstock_2453355995
Zamieszanie z apteczkami w samochodzie. Czy kierowcom przybył nowy obowiązek
Paulina Karpińska
Marcin Porzucek
"Przepraszam". Poseł komentuje po ujawnieniu zdjęć z lotniska
Kuba Koprzywa
Akademia Wychowania Fizycznego na Bielanach
Juwenalia przy rezerwacie. RDOŚ nie wydał zgody, ale impreza i tak się odbyła
WARSZAWA
Uroczystość zaprzysiężenia Prezydenta RP Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym
Polacy o pierwszej damie. Wyraźna różnica w porównaniu z mężem
Polska
Burzowo, chmury, czerwiec
Pogoda na Boże Ciało i długi weekend
METEO
1 na 1
Spór o order Zełenskiego. Zgorzelski: była akcja, jest reakcja
Polska
Pożar na terenie ogródków działkowych na Paluchu
Słup czarnego dymu przy lotnisku
WARSZAWA
Park linearny nad POW
Ostatnie prace w parku nad obwodnicą
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica