Świat Budapeszt "zasygnalizował gotowość do zniesienia weta" wobec Ukrainy Oprac. Adam Styczek |

W Budapeszcie słychać okrzyk: Rosjanie do domu Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Otwarcie tak zwanego pierwszego klastra negocjacyjnego - formalnego kroku na drodze do członkostwa - ma nastąpić podczas konferencji międzyrządowej w Luksemburgu 15 czerwca - podał Politico.

Budapeszt, stolica Węgier (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdjęcia: Shutterstock

Negocjacje na temat praw mniejszości węgierskiej na Ukrainie

"Budapeszt sprzeciwiał się akcesji Ukrainy za czasów byłego premiera Viktora Orbana, ale nowe władze kraju zasygnalizowały gotowość do zniesienia weta po spotkaniu ukraińskich i węgierskich ekspertów w sprawie praw Węgrów mieszkających na Ukrainie" - poinformowali dyplomaci.

Jeden z węgierskich urzędników zaznaczył, że "nie podjęto jeszcze żadnej decyzji" w sprawie otwarcia klastrów dla Ukrainy. "Negocjacje trwają. Nie osiągnięto porozumienia" - podkreślił rozmówca Politico.

Źródło portalu dodało, że strona ukraińska przedstawiła Budapesztowi zapewnienia dotyczące rozwiązania większości wskazywanych przez Węgry problemów mniejszości. Stwierdziło zarazem, że zgoda Węgier na otwarcie negocjacji nie jest uzależniona od przyjęcia nowych ustaw przez Kijów.

Otwarcie klastrów wymaga jednomyślnej zgody wszystkich 27 państw członkowskich UE. Każdy kraj może zablokować ten proces na dowolnym etapie - przypomniał portal Politico.

Magyar zapowiedział nowy rozdział

Premier Węgier Peter Magyar oświadczył podczas wtorkowej wizyty w Berlinie, że kwestia praw mniejszości węgierskiej na Ukrainie może zostać rozwiązana i że tym samym w stosunkach między Ukrainą a Węgrami zostanie otwarty nowy rozdział.

Magyar po raz kolejny wyraził przy tej okazji gotowość spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

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