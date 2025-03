Franciszek: dziękuję wszystkim Źródło: Reuters

Brytyjski król Karol III i królowa Kamila przełożyli planowaną na 8 kwietnia wizytę w Watykanie w związku z rekonwalescencją papieża Franciszka - poinformowano we wtorek w oficjalnym komunikacie. Zaznaczono w nim, że decyzja ta jest wynikiem dwustronnego porozumienia.

W komunikacie wydanym przez Pałac Buckingham przekazano, że brytyjska para królewska przełożyła oficjalną wizytę w Stolicy Apostolskiej, zgodnie z sugestiami lekarzy, według których papież odniesie korzyści z przedłużonego okresu rekonwalescencji.

Para królewska odwiedzi Włochy w dniach od 7 do 10 kwietnia. W programie podróży jest wizyta w Rzymie i Rawennie. 8 kwietnia mieli spotkać się z papieżem.

"Ich Wysokości przesyłają papieżowi najlepsze życzenia rekonwalescencji i nie mogą się doczekać, aby odwiedzić go w Stolicy Apostolskiej, gdy tylko wyzdrowieje" - czytamy w oświadczeniu pałacu.

Król Karol III i jego żona królowa Camilla Źródło: PA/PAP

Papież Franciszek powrócił do Watykanu

Papież Franciszek wrócił do Watykanu 23 marca po pięciu tygodniach walki z ciężkim obustronnym zapaleniem płuc w rzymskiej Poliklinice Gemelli. Tego dnia pierwszy raz od początku swojej hospitalizacji pokazał się wiernym, pozdrawiając ich z balkonu szpitala.

W drodze do Watykanu w samochodzie Franciszek miał założoną kaniulę nosową, co oznacza, że dalej potrzebuje wsparcia w formie tlenoterapii. Lekarze poinformowali również, że papież będzie kontynuował terapię farmakologiczną, a także fizjoterapię oddechową i motoryczną. Zalecili mu odpoczynek oraz to, aby w czasie rekonwalescencji unikał wysiłku i kontaktów z dużymi grupami.

Papież Franciszek pozdrawia i błogosławi wiernych z balkonu rzymskiej Poliklinik Gemelli, gdzie przebywał w związku z obustronnym zapaleniem płuc Źródło: PAP/EPA/GIUSEPPE LAMI