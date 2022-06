21 świetlistych obiektów krążyło nad Brazylią. Specjalne posiedzenie senatu poświęcone UFO

Brazylia była pierwszym państwem, które oficjalnie przyznało, że UFO istnieje i ma pozaziemskie pochodzenie - stwierdził senator Eduardo Girão. W piątek poprowadził on specjalne posiedzenie brazylijskiego senatu z okazji Światowego Dnia Ufologii, podczas którego przypomniano wydarzenie zwane "nocą UFO". 19 maja 1986 21 dużych, niezidentyfikowanych obiektów godzinami krążyło nad Brazylią pozostając przy tym nieosiągalnymi dla myśliwców.

"Noc UFO"

Mota zapytał kontrolerów z międzynarodowego portu lotniczego w São Paulo, czy spodziewają się jakichś samolotów nadlatujących z kierunku, w którym zauważył źródło światła. Oni zaprzeczyli, Mota nadal jednak widział podejrzany obiekt. Aby uzyskać lepszą widoczność, zgasił światła na pasie startowym małego wojskowego lotniska, na którym pracował. Wtedy obiekt zbliżył się do wieży kontrolnej. Gdy Mota ponownie zapalił światła, pojazd znów się od niej oddalił. - Nie wiem, czy próbowali wejść ze mną w interakcję. Ale wiem, że zachowywali się inteligentnie - twierdził później Mota w rozmowie z BBC.

Około godziny 20 światła na niebie zaobserwowało ok. dwóch tysięcy kadetów z pobliskiego ośrodka szkolenia sił powietrznych. Godzinę później zgłosił je również pilot lądującego w São Paolo samolotu oraz pasażerowie dwóch innych samolotów cywilnych. Światła na niebie uchwycił także na zdjęciach Adenir Britto, fotograf z São Paulo, który pracował akurat na nocnej zmianie w redakcji lokalnej gazety. Gdy dowiedział się z radia, co dzieje się w powietrzu nad jego miastem, wyszedł na balkon i wykonał kilka fotografii.

Government of Brasil/twitter

Światło uchwycone na zdjęciu Government of Brasil/twitter

Nieuchwytne dla myśliwców

Jeden z myśliwców pilotował kapitan Armindo Sousa Viriato. Jak wspominał, gdy z prędkością 1600km/h zaczął zbliżać się do jednego z obiektów, ten rozpędził się nagle do, jak oszacował, 15-krotności prędkości dźwięku, około 18 500 km/h. - Jeśli istnieje samolot, który jest w stanie rozwinąć taką prędkość, to nic mi o tym nie wiadomo - przyznał brazylijski pilot.