Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Pożar na szczycie klimatycznym w Brazylii

belem-0006
W obiekcie w Belem w Brazylii wybuchł pożar podczas COP30
Źródło: ENEX
Na szczycie klimatycznym COP30 w Brazylii wybuchł pożar. Ogień pojawił się przy stanowisku jednego z państw, które bierze udział w szczycie w Belem. Przedstawiciel brazylijskiego rządu powiedział, że żywioł został opanowany i nikt nie ucierpiał.

Według relacji dziennikarzy AFP, ogniem zajęło się stoisko jednego z państw biorących udział w COP30, które znajdowało się przy wejściu do obiektu. Rozprzestrzeniający się dym wywołał panikę w budynku.

Ogłoszono ewakuację - poinformowała w czwartek agencja AFP, powołując się na funkcjonariuszy ochrony, pracujących przy zabezpieczeniu tego wydarzenia.

Ewakuacja w Belem. Na COP30 wybuchł pożar
Ewakuacja w Belem. Na COP30 wybuchł pożar
Źródło: Andre Borges/PAP/EPA

Brazylijski minister turystyki Celso Sabino zapewnił, że nikomu nic się nie stało, a organizatorzy forum kontrolują sytuację. Pożar "jest już opanowany, a strażacy stanu Para są na miejscu" - potwierdził Sabino w rozmowie z brazylijską telewizją.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Amazonia w punkcie krytycznym
Ruszył COP30. "Nie zamierzam tego upiększać. Wciąż mamy wiele pracy"
METEO
Demonstranci wdarli się na miejsce konferencji COP30
Demonstranci wdarli się siłą na konferencję COP30
Uczestnicy szczytu klimatycznego w Brazylii
Ekolodzy alarmują: nie ma już czasu, planetę trzeba ratować teraz. Rusza ważny szczyt
Przemysław Kaleta

COP30 w brazylijskim Belem to 30. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) – coroczny szczyt klimatyczny, na którym przedstawiciele prawie wszystkich państw świata negocjują wspólne działania na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia i adaptacji do zmian klimatu.

OGLĄDAJ: "Kolonializm ma się dobrze". Kto ma chrapkę na afrykańskie surowce?
pc

"Kolonializm ma się dobrze". Kto ma chrapkę na afrykańskie surowce?

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/ft

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

Udostępnij:
TAGI:
BrazyliapożarKlimatZmiany klimatu
Czytaj także:
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Wójt dwa dni z rzędu wsiadał za kółko po alkoholu. Za drugim razem nie miał już prawa jazdy
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski
"Za moment się okaże, że PiS założy klub na uchodźstwie"
Polska
imageTitle
"To na pewno atut". Trener potencjalnych rywali Polaków skomentował losowanie
EUROSPORT
Czarna dziura - zdjęcie poglądowe
Pradawna czarna dziura. "To odkrycie jest naprawdę niezwykłe"
METEO
imageTitle
Nerwówka na finiszu. Mistrz Polski miał szczęście
EUROSPORT
Zapowiada się mroźna noc
Nocą ściśnie mróz, w dzień wystąpią zimowe opady
METEO
Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
14-latek ugodzony nożem w galerii handlowej
Kujawsko-Pomorskie
Włodzimierz Czarzasty
Zakaz sprzedaży alkoholu w Sejmie. Marszałek zapowiada kolejne kroki
Polska
Skrzyżowanie Doliny Służewieckiej z al. Rodowicza "Anody"
Będzie nowe przejście dla pieszych przez Dolinę Służewiecką
WARSZAWA
imageTitle
Legia chce wyciągnąć trenera z innego polskiego klubu
EUROSPORT
Mężczyzna wpadł do szybu windy
Pracownik wpadł do szybu windy, zginął na miejscu. Prezes firmy oskarżony
Kraków
Karol Nawrocki
Operacja "Horyzont". Jest decyzja prezydenta
Polska
imageTitle
Pokaz siły Australijczyka. Anglikowi nie przeszkodziły problemy ze stołem
EUROSPORT
Monika Olejnik Tomasz Schuchardt
Schuchardt, Thiel i Kot. Taki będzie piątek w TVN24+
Polska
Opiekunka ze żłobka miała znęcać się nad dziećmi. Sprawę bada prokuratura
Tną dotacje dla prywatnych żłobków. Bo nie ma dzieci
Kraków
Podejrzany o zabójstwo 20-latka z Płocka
Wywieźli go do lasu i zakopali, gdy jeszcze żył. Dwa dożywocia
WARSZAWA
Lotnisko w Wilnie
Balony zakłóciły działanie lotniska
Świat
euro pln pieniadze banknoty shutterstock_2117789045
Polskie KPO ze zmianami. Komisja Europejska podjęła decyzję
BIZNES
20 1800 tj gosc-0001
NFZ na skraju? "W tym roku zabrakło pieniędzy i w przyszłym też zabraknie"
Polska
Gruz po przejściu powodzi w Wietnamie
Ponad pół miliona domów bez prądu. Rośnie bilans ofiar
METEO
Zbigniew Ziobro
Decyzja prokuratury w sprawie majątku Ziobry. Jest reakcja
Polska
imageTitle
Złoty medal dla walecznej Polki. Kapitalny powrót w finale
EUROSPORT
pap_20251107_1N2
Toaleta za 12 milionów dolarów. "Jesteśmy spłukani z emocji"
BIZNES
Wołodymyr Zełenski
Ukraina otrzymała projekt amerykańskiego planu pokojowego
Świat
Atak na kobiety (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował dwie kobiety, groził nożem obsłudze sklepu
WARSZAWA
imageTitle
"To sprawa Ukraińców". Prezes PZPN o potencjalnym finale baraży na Narodowym
EUROSPORT
Prezydent Donald Trump przyjął w Białym Domu następcę tronu Arabii Saudyjskiej księcia Mohammeda bin Salmana
Przełomowa decyzja USA. Wzmocni potencjał AI państw Zatoki
BIZNES
Do wysadzenia torów doszło w rejonie stacji PKP Mika
Posłowie PiS w miejscu wysadzenia torów. "Tym razem to nie sabotażyści, tylko polityczny teatr"
WARSZAWA
Gary 'Mani' Mounfield
Nie żyje muzyk The Stone Roses
Kultura i styl
Śnieg, opady śniegu, zima, pierwszy śnieg, zimno
Niż Genueński przyniesie pełnoskalową zimę. Możliwe utrudnienia
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica