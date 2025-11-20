Pożar na szczycie klimatycznym w Brazylii

Według relacji dziennikarzy AFP, ogniem zajęło się stoisko jednego z państw biorących udział w COP30, które znajdowało się przy wejściu do obiektu. Rozprzestrzeniający się dym wywołał panikę w budynku.
Ogłoszono ewakuację - poinformowała w czwartek agencja AFP, powołując się na funkcjonariuszy ochrony, pracujących przy zabezpieczeniu tego wydarzenia.
Brazylijski minister turystyki Celso Sabino zapewnił, że nikomu nic się nie stało, a organizatorzy forum kontrolują sytuację. Pożar "jest już opanowany, a strażacy stanu Para są na miejscu" - potwierdził Sabino w rozmowie z brazylijską telewizją.
COP30 w brazylijskim Belem to 30. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) – coroczny szczyt klimatyczny, na którym przedstawiciele prawie wszystkich państw świata negocjują wspólne działania na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia i adaptacji do zmian klimatu.
