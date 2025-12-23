Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Pierwsze święta papieża Leona XIV w Watykanie. Jak będą przebiegały

Papież Leon XIV
Papież Leon XIV o porozumieniu pokojowym w sprawie Ukrainy. "Wojna toczy się w Europie"
Źródło: Reuters
Papież Leon XIV po raz pierwszy będzie przewodniczył uroczystościom Bożego Narodzenia w trakcie swojego pontyfikatu. Do obchodów wprowadził kilka zmian. Jak będą przebiegały święta w Watykanie?

Przed intensywnymi uroczystościami Leon XIV wypoczywa w podrzymskiej rezydencji w Castel Gandolfo, z której wróci do Watykanu we wtorek wieczorem. Takie krótkie wyjazdy w poniedziałek są już stałym punktem tygodniowego programu 70-letniego papieża, który przyznał, że potrzebuje odpoczynku i gdy czas mu na to pozwala, uprawia sport.

Święta Leona XIV

W środę, w Wigilię, nie odbędzie się papieska audiencja generalna. O godzinie 22.00 w Bazylice Świętego Piotra rozpocznie się pasterka pod przewodnictwem Leona XIV. Msza zakończy się przed północą. W ostatnich latach papież Franciszek odprawiał pasterkę o godzinie 19:30. Pasterka o północy nie jest odprawiana od pontyfikatu Jana Pawła II.

Również od lat w dniu Bożego Narodzenia nie odbywała się poranna msza w Watykanie. Leon XIV postanowił ją przywrócić. Papieska msza w bazylice watykańskiej rozpocznie się w czwartek o 10:00. Następnie Leon XIV w południe z balkonu bazyliki wygłosi świąteczne orędzie. Oczekuje się, że będzie ono wielkim apelem o pokój na świecie. Papież złoży też życzenia wiernym, których tysiące przybędą na Plac Świętego Piotra. Na zakończenie udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i światu.

W drugim dniu świąt, który jest obchodzony w Kościele jako uroczystość świętego Szczepana, pierwszego męczennika, Leon XIV spotka się z wiernymi w południe na modlitwie Anioł Pański.

Papież o planie pokojowym i słowach Trumpa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Papież o planie pokojowym i słowach Trumpa

Zakończenie Roku Świętego

W Rzymie w okresie świąteczno-noworocznym rozpoczną się też uroczystości związane z zakończeniem Roku Świętego. Po południu 25 grudnia zamknięte zostaną pierwsze z czterech Drzwi Świętych w papieskich bazylikach. Będzie to bazylika Matki Bożej Większej, gdzie pochowany jest papież Franciszek. Ceremonii tej będzie przewodniczyć archiprezbiter świątyni, litewski kardynał Rolandas Makrickas.

27 grudnia zamknięte zostaną Drzwi Święte w bazylice św. Jana na Lateranie, katedrze biskupa Rzymu. Dokona tego wikariusz generalny diecezji rzymskiej, włoski kardynał Baldassare Reina .28 grudnia Drzwi Święte w bazylice św. Pawła za Murami zamknie jej archiprezbiter, amerykański kardynał James Harvey.

W ostatnim dniu roku papież spotka się rano z wiernymi na audiencji generalnej. O godzinie 17:00 w bazylice watykańskiej będzie przewodniczyć tradycyjnym nieszporom. Nie wiadomo jeszcze, czy tak, jak Franciszek, uda się potem do szopki na Placu Świętego Piotra, by pobłogosławić wiernych.

Nowy Rok w Watykanie

1 stycznia, który jest obchodzony w Kościele jako Światowy Dzień Pokoju, o 10:00 w bazylice watykańskiej papież odprawi mszę. W południe spotka się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański.

Celebracje świąteczno-noworoczne zakończą się 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Papież zamknie rano Drzwi Święte w bazylice watykańskiej. Obrzęd ten zakończy Rok Święty. Leon XIV odprawi mszę, a w południe spotka się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański.

Już dzień po zakończeniu Roku Świętego papież spotka się na nadzwyczajnym konsystorzu z kardynałami z całego świata. Jak zapowiedział Watykan, dwudniowa narada będzie miała charakter wspólnotowy i braterski i będzie też okazją do tego, by zaoferować papieżowi wsparcie i rady w wykonywaniu jego misji kierowania Kościołem powszechnym. Tym samym, wraz z dyskusją na temat przyszłości Kościoła katolickiego, rozpocznie się kolejna faza pontyfikatu pierwszego w historii papieża z USA.

Watykan zwraca cenne przedmioty zebrane ponad sto lat temu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Watykan zwraca cenne przedmioty zebrane ponad sto lat temu

Autorka/Autor: pb//az

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

Udostępnij:
TAGI:
WatykanPapież Leon XIVŚwięta Bożego Narodzenia
Czytaj także:
Zimowe warunki w Arabii Saudyjskiej
W Arabii Saudyjskiej spadł...śnieg
METEO
pap_20240725_156 (1)
Sąd rozstrzygnął spór Solorza z dziećmi
BIZNES
Kolej dużych prędkości do CPK
Planują szybkie pociągi przez południowe Mazowsze. Wybrali wariant przyszłej trasy
WARSZAWA
US Embassy Warsaw
Życzenia świąteczne od ambasady USA w Polsce
Polska
imageTitle
Lewandowskiego czeka rozmowa. "Przyszłość jest niepewna"
EUROSPORT
Iwo Kitzinger
Kajdanki i rozbierana sesja. Spowiedź byłego reprezentanta
Dariusz Szarmach
bol brzuch shutterstock_1680034087
Najbardziej typowa świąteczna dolegliwość. Zamiast tabletek wybierz spacer
Piotr Wójcik
Polski myśliwiec
Rosyjski atak na Ukrainę, polskie myśliwce w powietrzu
Świat
38-latek został aresztowany
Uszkodził radiowóz i kilka samochodów, zaatakował policjanta
WARSZAWA
Filharmonia, Kraków
Krakowska filharmonia będzie miała nową siedzibę. W grze pozostało pięć projektów
Kraków
Konferencja ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk
"Każda praca musi być doceniana". Zbliża się zmiana w liczeniu stażu
BIZNES
Służby na miejscu katastrofy w pobliżu wyspy Galveston
Katastrofa samolotu marynarki wojennej. Wśród ofiar dwuletnie dziecko
Świat
Oblodzenie, ślisko, lód, szklanka, marznące opady
Niebezpiecznie na drogach. Ostrzeżenia w 15 województwach
METEO
koszyk zakupy sklep shutterstock_2431783879
"Może być znacznie taniej lub sporo drożej". Nowe dane
BIZNES
imageTitle
Reprezentant Polski sprokurował poważną kontuzję rywala
EUROSPORT
Nad Kalifornię nadciągają potężne ulewy
W święta w Kalifornii może dojść do katastrofalnej powodzi
METEO
Ewidencja schronów się przedłuży
"Gdzie się ukryć". Co znajdziemy w nowej aplikacji
Polska
Wypadek w Sutkowie
Samochód dachował w rowie, pięć osób w szpitalu. Mają od 16 do 20 lat
Kraków
shutterstock_2548113419
Te auta napędzają rynek. Sprzedaż rośnie kolejny miesiąc z rzędu
BIZNES
Zakłócał porządek i obrażał pracowników urzędu. Interweniowała policja (zdjęcie ilustracyjne)
13-latek zaatakowany w parku. Podejrzani mają 16 lat
Lublin
Erika Kirk
Kto powinien zastąpić Trumpa? Ona nie ma wątpliwości
Świat
Groźny pożar w Nowym Stawie. Cztery budynki objęte ogniem
Groźny pożar, cztery budynki objęte ogniem. Jeden spłonął, reszta zalana
Trójmiasto
Donal Tusk i Marcin Kierwiński na granicy polsko-białoruskiej w miejscowości Ozierany Wielkie
Tusk na granicy z Białorusią: ktoś musi czuwać, by ktoś mógł świętować
Polska
Dziecko trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Czteromiesięczne niemowlę z obrażeniami ciała w szpitalu
Lubuskie
Szczątki drona spadły przed budynkiem w Kijowie
600 dronów, dziesiątki rakiet. "Cyniczny atak tuż przed Bożym Narodzeniem"
Świat
Vince Zampella
Vince Zampella nie żyje. Media: współtwórca "Call of Duty" zginął w wypadku
Świat
imageTitle
Sprawa prześladowania córki siatkarza. Szkoła wydała oświadczenie
EUROSPORT
imageTitle
Wielki pech gwiazdora Liverpoolu. Konieczna była operacja
EUROSPORT
Paczkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Podróż do paczkomatu skończył w rowie
WARSZAWA
AdobeStock_1071630852
Najdroższe święta od 1989 roku? PiS alarmuje o drożyźnie, rząd przypomina rekordową inflację
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica