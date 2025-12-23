Papież Leon XIV o porozumieniu pokojowym w sprawie Ukrainy. "Wojna toczy się w Europie" Źródło: Reuters

Przed intensywnymi uroczystościami Leon XIV wypoczywa w podrzymskiej rezydencji w Castel Gandolfo, z której wróci do Watykanu we wtorek wieczorem. Takie krótkie wyjazdy w poniedziałek są już stałym punktem tygodniowego programu 70-letniego papieża, który przyznał, że potrzebuje odpoczynku i gdy czas mu na to pozwala, uprawia sport.

Święta Leona XIV

W środę, w Wigilię, nie odbędzie się papieska audiencja generalna. O godzinie 22.00 w Bazylice Świętego Piotra rozpocznie się pasterka pod przewodnictwem Leona XIV. Msza zakończy się przed północą. W ostatnich latach papież Franciszek odprawiał pasterkę o godzinie 19:30. Pasterka o północy nie jest odprawiana od pontyfikatu Jana Pawła II.

Również od lat w dniu Bożego Narodzenia nie odbywała się poranna msza w Watykanie. Leon XIV postanowił ją przywrócić. Papieska msza w bazylice watykańskiej rozpocznie się w czwartek o 10:00. Następnie Leon XIV w południe z balkonu bazyliki wygłosi świąteczne orędzie. Oczekuje się, że będzie ono wielkim apelem o pokój na świecie. Papież złoży też życzenia wiernym, których tysiące przybędą na Plac Świętego Piotra. Na zakończenie udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i światu.

W drugim dniu świąt, który jest obchodzony w Kościele jako uroczystość świętego Szczepana, pierwszego męczennika, Leon XIV spotka się z wiernymi w południe na modlitwie Anioł Pański.

Zakończenie Roku Świętego

W Rzymie w okresie świąteczno-noworocznym rozpoczną się też uroczystości związane z zakończeniem Roku Świętego. Po południu 25 grudnia zamknięte zostaną pierwsze z czterech Drzwi Świętych w papieskich bazylikach. Będzie to bazylika Matki Bożej Większej, gdzie pochowany jest papież Franciszek. Ceremonii tej będzie przewodniczyć archiprezbiter świątyni, litewski kardynał Rolandas Makrickas.

27 grudnia zamknięte zostaną Drzwi Święte w bazylice św. Jana na Lateranie, katedrze biskupa Rzymu. Dokona tego wikariusz generalny diecezji rzymskiej, włoski kardynał Baldassare Reina .28 grudnia Drzwi Święte w bazylice św. Pawła za Murami zamknie jej archiprezbiter, amerykański kardynał James Harvey.

W ostatnim dniu roku papież spotka się rano z wiernymi na audiencji generalnej. O godzinie 17:00 w bazylice watykańskiej będzie przewodniczyć tradycyjnym nieszporom. Nie wiadomo jeszcze, czy tak, jak Franciszek, uda się potem do szopki na Placu Świętego Piotra, by pobłogosławić wiernych.

Nowy Rok w Watykanie

1 stycznia, który jest obchodzony w Kościele jako Światowy Dzień Pokoju, o 10:00 w bazylice watykańskiej papież odprawi mszę. W południe spotka się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański.

Celebracje świąteczno-noworoczne zakończą się 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Papież zamknie rano Drzwi Święte w bazylice watykańskiej. Obrzęd ten zakończy Rok Święty. Leon XIV odprawi mszę, a w południe spotka się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański.

Już dzień po zakończeniu Roku Świętego papież spotka się na nadzwyczajnym konsystorzu z kardynałami z całego świata. Jak zapowiedział Watykan, dwudniowa narada będzie miała charakter wspólnotowy i braterski i będzie też okazją do tego, by zaoferować papieżowi wsparcie i rady w wykonywaniu jego misji kierowania Kościołem powszechnym. Tym samym, wraz z dyskusją na temat przyszłości Kościoła katolickiego, rozpocznie się kolejna faza pontyfikatu pierwszego w historii papieża z USA.

