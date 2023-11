Najlepsze jarmarki świąteczne w Europie w 2023 roku według CNN. Jest jeden polski

Najlepsze jarmarki świąteczne

Kolejnym polecanym przez CNN jarmarkiem jest ten w szwajcarskiej Bazylei . "Większość szwajcarskich miast o tej porze roku opanowują jarmarki świąteczne, a atmosfera jest niesamowita. Jednak jarmark w Bazylei jest największym i prawdopodobnie najlepszym w okolicy" - stwierdzono. Znajduje się on na placach Barfusserplatz i Munsterplatz. Otwiera się 23 listopada i potrwa do 23 grudnia.

Następnym przystankiem jest Strasburg we Francji . Tutaj tradycję swoją ma jeden z najstarszych europejskich jarmarków - pierwszy odbył się w 1570 roku. Dziś przyciąga dwa miliony ludzi rocznie, na których czekają setki drewnianych stoisk, oferujących dekoracje świąteczne, prezenty czy lokalne wino. Na centralnym Place Kléber stanie zaś ogromna choinka. Jarmark odwiedzać można od 24 listopada do 24 grudnia.

Fani jarmarków mogą też spodziewać się ciekawych atrakcji w Barcelonie , gdzie Fira de Santa Llucia rozpocznie się 24 listopada tuż przed Katedrą Świętej Eulalii i potrwa do 23 grudnia. Spośród jarmarków włoskich CNN poleca ten we Florencji , odbywający się tuż przed kościołem Santa Croce, niedaleko słynnej katedry Santa Maria del Fiore. Jarmark rozpocznie się 18 listopada, a zakończy się 17 grudnia.

W chorwackim Zagrzebiu odbędzie się z kolei aż około 25 jarmarków. Zobaczymy na nich żywe szopki, rzeźby z lodu czy świąteczny tramwaj ze św. Mikołajem i jego elfami. Wydarzenia te potrwają od 2 grudnia do 7 stycznia. Duńska Kopenhaga przygotuje z kolei dla turystów szczególne atrakcje w parku rozrywki Tivoli. To m.in. ponad tysiąc pięknie udekorowanych choinek, które będzie można podziwiać od 19 listopada do 31 grudnia. Spośród europejskich jarmarków CNN poleca także ten w stolicy Estonii, Tallinnie, który rozpocznie się 1 grudnia i potrwa do 7 stycznia, w stolicy Szwecji, Sztokholmie, który potrwa od 24 listopada do 17 grudnia, czy stolicy Finlandii, Helsinkach, trwający od 1 do 22 grudnia.