Świat

Pożar w domu spokojnej starości, co najmniej 10 osób nie żyje

2025-11-05T001550Z_2_LWD945804112025RP1_RTRWNEV_C_9458-BOSNIA-FIRE-0002
Bośnia i Hercegowina. Pożar w domu opieki, nie żyje co najmniej 10 osób
Źródło: Reuters
W pożarze domu spokojnej starości w Tuzli zginęło co najmniej 10 osób. Ogień wybuchł we wtorek wieczorem na siódmym piętrze budynku, w którym znajdowała się placówka.

W pożarze, który wybuchł koło godziny 20.45 w mieście Tuzla w północno-wschodniej Bośni i Hercegowinie zginęło co najmniej 10 osób, a około 20 zostało rannych - przekazują lokalne media. Według wstępnych informacji obrażenia odnieśli policjanci, strażacy, personel medyczny i pracownicy placówki, którzy brali udział w ewakuacji i udzielaniu pomocy pensjonariuszom. Strażacy ewakuowali budynek, próbując opanować pożar.

Pożar w domu opieki

Ogień zajął dom spokojnej starości, który położony jest na siódmym piętrze budynku, około 30 pokoi zostało uszkodzonych - informuje lokalna telewizja BHRT. Ruza Kajic, mieszkanka trzeciego piętra, powiedziała, że ​​gdy poszła spać, usłyszała "trzaski" i zobaczyła płomienie na wyższych piętrach - relacjonowano w lokalnej telewizji Avaz. - Wszystko zaczęło się walić, nie wiem, czy moje okna są całe, wybiegłam z domu - mówiła w wywiadzie.

Pożar udało się strażakom opanować po kilku godzinach. Chociaż jego przyczyna nie jest jeszcze jasna, premier Nermin Nikšić nazwał go "katastrofą o ogromnych rozmiarach", podaje BBC. Urzędnicy zapowiedzieli, że pełne śledztwo zostanie przeprowadzone, gdy tylko sytuacja w budynku będzie bezpieczna.

pc

TVN24 HD
Autorka/Autor: zeb//mm

Źródło: BBC, BHRT, Avaz

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Bośnia i Hercegowinapożar
