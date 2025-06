Bombowce strategiczne opuściły USA

Irańskie obiekty nuklearne przed i po izraelskich atakach. Zdjęcia satelitarne Źródło: Reuters

Dwa do czterech bombowców B-2 wystartowały w sobotni poranek z bazy lotniczej Whiteman w stanie Missouri - podał izraelski dziennik "Harec", powołując się na dane śledzące ruch powietrzny.

B-2 lecą w stronę bazy morskiej

Samoloty, którym towarzyszą cztery tankowce, kierują się na zachód w stronę bazy morskiej Guam na Oceanie Spokojnym - dodano. Nie jest jasne, czy mają kontynuować lot do bazy wsparcia morskiego w Diego Garcia, która znajduje się ok. 3,7 tys. km od Iranu - zaznaczyły media.

Informację o tym, że samoloty B-2 lecą do bazy Guam, potwierdziło Reutersowi dwóch urzędników amerykańskich.

Z kolei zdaniem ekspertów jedyną bronią zdolną do zniszczenia irańskich zakładów w Fordo jest bomba penetrująca GBU-57, która waży 13,6 tony, a jedyny samolot zdolny do jej uniesienia to bombowiec B-2. Izrael nie posiada ani jednego, ani drugiego.

W październiku ubiegłego roku przybyły bezpośrednio z USA bombowiec B-2 przeprowadził ataki w Jemenie.

Kilka miesięcy temu Stany Zjednoczone przerzuciły około sześciu bombowców B-2 do bazy Diego Garcia. Ich celem było odstraszanie Iranu i Jemenu. Samoloty te nie brały jednak dotąd udziału w amerykańskich atakach w Jemenie - przypomniał "Harec".

Fordo "sednem tego konfliktu"

- Fordo zawsze było sednem tego konfliktu. Jeśli skończy się na tym, że Fordo będzie nadal wzbogacać uran, to cel strategiczny Izraela nie zostanie osiągnięty - powiedział "NYT" Brett McGurk, doradca ds. Bliskiego Wschodu czterech amerykańskich prezydentów USA od George'a W. Busha do Joe Bidena.

W ocenie "NYT" rośnie presja na prezydenta USA, by wyraził zgodę na użycie bomby, zwanej "pogromcą bunkrów". Jednocześnie gazeta zauważa, że "jeśli Trump zdecyduje się na użycie amerykańskiej bomby, Stany Zjednoczone staną się bezpośrednim uczestnikiem nowego konfliktu na Bliskim Wschodzie i będą prowadzić w Iranie dokładnie taki rodzaj wojny, jakiej Trump w obu kampaniach obiecywał unikać".

USA jak dotąd wspierały izraelską obronę przed irańskimi atakami rakietowymi, lecz nie dołączyły do operacji ofensywnych.

