Ostrzelany samochód i 14 dziur po kulach. Były prezydent: chcieli mnie zabić 

Morales: kula przeleciała centymentry od mojej głowy

Zarzuty o "destabilizowanie" kraju

Evo Morales i prezydent Luis Arce - dawnej minister gospodarki w rządzie Moralesa - są członkami tej samej partii MAS (Ruch na rzecz Socjalizmu), jednak w ciągu ostatniego roku coraz częściej dochodziło między nimi do sporów. Morales, który ustąpił ze stanowiska prezydenta i uciekł z kraju w 2019 roku, wciąż cieszy się w kraju dużym poparciem. W 2020 roku w wyborach poparł Luisa Arcego, później jednak wrócił do Boliwii i ogłosił zamiar rywalizacji z nim w wyborach prezydenckich w 2025 roku.

Boliwia zmaga się również z głębokim kryzysem gospodarczym, co dodatkowo wywiera presję na partię rządzącą i prowadzi do coraz bardziej zaciętych politycznych starć.

Zamach stanu w Boliwii

26 czerwca doszło do nieudanego zamachu stanu w Boliwii. Oddziały wojska pod dowództwem generała Juana Jose Zunigi, wspierane przez pojazdy opancerzone, zajęły centralny plac w La Paz, a żołnierze wdarli się do znajdującego się przy nim pałacu prezydenckiego.

Jak komentowały media, zdarzenie to może zostać zapamiętane jako najkrótsza próba zamachu stanu w tym kraju, ponieważ trwało zaledwie trzy godziny. W tym czasie prezydent Luis Arce zdążył wezwać Boliwijczyków do "mobilizacji" w obronie demokracji i powołał nowych dowódców, którzy nakazali żołnierzom wycofanie się, a ci wrócili do koszar.

Wkrótce potem generał Zuniga został aresztowany. Tego samego dnia, w rozmowie z dziennikarzami, oskarżył on prezydenta Arcego, że to on nakazał mu przeprowadzenie upozorowanego zamachu stanu, by wzmocnić swoją słabnącą popularność. Jak zauważali komentatorzy, wojskowy nie przedstawił na to jednak żadnych dowodów. Mimo to słowa aresztowanego dowódcy wywołały zdecydowane reakcje zarówno w kręgach władzy, jak i opozycji.