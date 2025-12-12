Logo strona główna
Świat

Viktor Orban prezydentem? "Plan awaryjny ratowania systemu"

Viktor Orban
Imperium Orbana
Źródło: TVN24 BiS/Telex.hu/HGV.hu
Premier Węgier Viktor Orban, w związku z możliwością porażki w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, rozważa możliwość objęcia urzędu prezydenta - donosi agencja Bloomberga. Rząd wcześniej musiałby dokonać zmiany konstytucji.

"Przegrywający w sondażach, najdłużej urzędujący przywódca w Unii Europejskiej, rozważa sposoby na utrzymanie się u władzy niezależnie od wyniku wyborów zaplanowanych na kwiecień przyszłego roku" - pisze Bloomberg.

Agencja przypomniała, że Orban pochwalił zalety systemu prezydenckiego po spotkaniu w Białym Domu w zeszłym miesiącu z prezydentem USA Donaldem Trumpem, mówiąc, że "plan ten zawsze był brany pod uwagę". Bloomberg ocenia przy tym, że "inspiracją dla przywódcy Węgier mogłyby być przykłady Turcji i Rosji". "Możliwości podjęcia przez rząd Węgier próby zmiany konstytucji, dającej więcej władzy głowie państwa, nie wyklucza opozycyjna partia TISZA, która w większości przedwyborczych sondaży zajmuje pierwsze miejsce" - pisze Bloomberg.

Viktor Orban
Viktor Orban
Źródło: PAP/EPA/AKOS KAISER / HANDOUT

"Jeśli Fidesz wygra w kwietniu, Orban mógłby objąć urząd prezydenta, jednocześnie przekazując sprawy rządowe zaufanemu sojusznikowi, takiemu jak Janos Lazar, ambitny minister budownictwa i transportu" - powiedziała agencji osoba zaznajomiona z procesami decyzyjnymi węgierskiego rządu.

"Jeśli przegra, jako prezydent może ograniczać zdolność Węgier do odbudowy pozycji lojalnego członka UE po latach wrogości wobec Brukseli. Ta ścieżka byłaby jednak ryzykowna, gdyby została uznana za sprzeczną z wolą społeczeństwa" - dodała.

Viktor Orban
Złe wieści dla Orbana
Peter Magyar, przywódca opozycyjnej partii Tisza w Węgrzech
Fidesz traci, rośnie przewaga partii opozycyjnej
Peter Magyar
Sondaże dają im przewagę nad Orbanem. Ogłosili swój plan

"Plan awaryjny" czy "fake news"?

Bloomberg przypomniał, że na Węgrzech to parlament głosuje nad tym, kto zostaje głową państwa, dlatego "kwestią kluczową jest czas". "O ile Fidesz nie odniesie kolejnego miażdżącego zwycięstwa, Orban będzie musiał skorzystać z obecnej większości parlamentarnej przed kwietniowymi wyborami, by objąć urząd prezydenta" - pisze agencja. Kadencja obecnego prezydenta Tamasa Sulyoka wygasa w 2029 roku, dlatego musiałby on ustąpić ze stanowiska przed jej zakończeniem.

W ocenie Daniela Hegedusa, dyrektora ds. Europy Środkowej w think tanku German Marshall Fund w Berlinie, ewentualne przejście na system prezydencki nastąpiłoby prawdopodobnie na początku 2026 roku.

"To byłby plan awaryjny ratowania systemu i przyznanie, że nie da się tego zrobić drogą wyborów" - powiedział Hegedus. "To ryzykowne, ale nie można tego wykluczyć" - dodał.

Doniesienia te komentował w czwartek na X rzecznik rządu w Budapeszcie Zoltan Kovacs, pisząc, że "powracanie do tego tematu to nic innego jak zwykły lewacki fake news".

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AKOS KAISER / HANDOUT

WęgryFideszViktor Orban
