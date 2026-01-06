Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Berlin nadal walczy z blackoutem. Policja ma "osiem obiecujących tropów"

Brak w dostawach prądu sparaliżował część Berlina
Berlin wciąż mierzy się z awarią prądu. Część stolicy jest sparaliżowana
Źródło: Reuters
Po blackoucie w południowo-zachodnim Berlinie udało się przywrócić prąd około 20 tysiącom odbiorców. Pozostali - a jest ich ponad drugie tyle - będą na to czekać nawet do czwartku. W mieszkaniach temperatura spadła do 7 stopni Celsjusza - donoszą berlińskie media.

Po sobotnim podpaleniu linii energetycznej w południowo-zachodnim Berlinie wciąż ponad 25 tysięcy gospodarstw domowych i 1200 firm nie ma prądu. Do podpalenia przyznała się jedna z ekstremistycznie lewicowych grup. Śledztwo w tej sprawie trwa.

Poważne skutki blackoutu w Berlinie

W dzielnicy Steglitz-Zehlendorf do środy zamknięte będą szkoły, przedszkola i żłobki. Placówki medyczne i domy opieki działają dzięki generatorom prądu.

Dla mieszkańców zorganizowano specjalne punkty, w których można się ogrzać (w mieście panuje kilkustopniowy mróz, a temperatura w mieszkaniach spadła nawet do 7 st. C), podładować telefon czy otrzymać gorący napój lub posiłek. Niektóre będą urządzone w ogrzewanych autobusach.

Także w miejskich bibliotekach mieszkańcy mogą ogrzać się, odpocząć i popracować. Drzwi dla potrzebujących otworzyły muzea, kina, a nawet berlińskie zoo. Baseny udostępniły prysznice, hotele z kolei oferują noclegi, za które będzie można uzyskać zwrot pieniędzy od miasta.

Służby zidentyfikowały około 4000 tysięcy osób, które potrzebują szczególnej opieki ze względu na zły stan zdrowia. Część przeniesiono do szpitali, stan innych jest monitorowany.

Do pęknięcia rury wodociągowej i zalania budynku doszło w objętej awarią dzielnicy. Interweniowała straż pożarna. Przyczyny tego zdarzenia są dopiero ustalane, ale strażacy nie wykluczają, że mógł się do niego przyczynić duży spadek temperatury związany z awarią prądu.

Zdjęcie 5 stycznia 2026 roku
Blackout w Niemczech. Kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw domowych wciąż bez prądu
Źródło: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Do rejonu objętego awarią skierowane zostały dodatkowe patrole policji.

Władze apelują o niepowielanie fałszywych komunikatów i korzystanie tylko ze sprawdzonych źródeł informacji.

Kto stoi za awarią prądu w Berlinie?

Do podpalenia kabli na jednym z mostów przyznała się ekstremistycznie lewicowa Vulkangruppe. W przekazanym władzom dokumencie za swoje cele uznała "wyłącznie prądu rządzącym" oraz atak na "przemysł paliw kopalnianych". Grupa przeprosiła poszkodowanych mieszkańców Berlina.

Zdjęcie z 5 stycznia 2026 roku
Brak w dostawach prądu sparaliżował część Berlina
Źródło: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Choć samorząd Berlina przypisuje odpowiedzialność za incydent Vulkangruppe, to władze na szczeblu federalnym zachowują wstrzemięźliwość w ocenach. Ze strony lokalnych polityków pojawiają się oskarżenia o terroryzm.

"Berliner Morgenpost" podał, powołując się na wiceszefa berlińskiej policji Marco Langnera, że funkcjonariusze kontaktowali się z mieszkańcami okolicy, w której doszło do podpalenia. Zaapelowali do Berlińczyków o przekazywanie informacji, które mogą pomóc w śledztwie. Jak piszą berlińscy dziennikarze, osiem tropów uznano za szczególnie obiecujące. Będą one przedmiotem dalszego śledztwa. Policja zabezpieczyła także 100 godzin materiału wideo. 

Od ataku jednoznacznie odcina się popularna w Berlinie partia Lewica. Jej przedstawiciele rozdają poszkodowanym powerbanki i świece. - Nic w tym ataku nie jest lewicowe. Uderzono w biednych, starych i chorych ludzi, narażono ich życie na niebezpieczeństwo. Należy to potępić w możliwie najostrzejszych słowach - powiedziała kandydatka Lewicy na burmistrza Berlina Elif Eralp.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Część stolicy bez prądu. Blackout może potrwać kilka dni 

Część stolicy bez prądu. Blackout może potrwać kilka dni 

"Wczoraj przejęli miasto"? Ani to "wczoraj", ani Berlin

FAŁSZ"Wczoraj przejęli miasto"? Ani to "wczoraj", ani Berlin

Zuzanna Karczewska

Politycy apelują o wyciągnięcie wniosków. Burmistrz Berlina Kai Wegner powiedział, że awaria pokazuje, jak bardzo infrastruktura krytyczna jest podatna na ataki i zaproponował zwiększenie liczby kamer oraz pracowników ochrony nadzorujących sieć.

"Po tym akcie sabotażu wszyscy muszą zrozumieć, że pojedyncza wiązka kabli nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia dostaw energii dla kilku dzielnic. Jeśli pojedyncze linie przestają działać, to muszą istnieć alternatywne dostawy" - skomentował natomiast deputowany CDU do Bundestagu Marc Henrichmann.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr, lulu

Źródło: tvn24.pl, Berliner Zeitung, Berliner Morgenpost, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Udostępnij:
TAGI:
NiemcyBerlinAwariaPrąd
Czytaj także:
Zespół stworzył Rafał Brzoska
InPost może zmienić właściciela. Niespodziewana oferta przejęcia
BIZNES
imageTitle
Odliczanie do konkursu finałowego w Bischofshofen. Trwa seria próbna
RELACJA
Pożar altany na ogródkach działkowych
Spłonęła altana. W zgliszczach znaleziono zwłoki dwóch osób
Lubuskie
shutterstock_1644294346
Poważny problem dla gospodarki. "Jedna z najsilniejszych morskich fal upałów"
BIZNES
Prezydent Wołodymyr Zełenski przybył do Pałacu Elizejskiego na spotkanie koalicji chętnych
Rusza szczyt w Paryżu. Przywódcy mają zrobić "ważne kroki"
Świat
cza
Grok "rozbiera kobiety, mężczyzn, dzieci". Czarzasty apeluje do Nawrockiego
Polska
Szanghaj, Chiny
Chiny zaostrzają restrykcje. Przez "brutalną ingerencję"
BIZNES
snieg zamiec zima shutterstock_2445158085
Powrót śnieżyc. IMGW wydał alarmy drugiego stopnia
METEO
Wyziębiona suczka w Wielbarku
Wyła i trzęsła się z zimna. Było ją "bardziej słychać niż widać"
Olsztyn
zima snieg sniezyca - Agnes Kantaruk shutterstock_2568781461
Alert RCB. Niebezpieczne opady śniegu
METEO
imageTitle
Kolejni ćwierćfinaliści United Cup wyłonieni. Polska zagra o ostatnie wolne miejsce
EUROSPORT
Policjanci przeprowadzili kontrolę autokaru (zdjęcie ilustracyjne)
Miał zawieźć dzieci na wycieczkę. Był pijany
WARSZAWA
Tragedia na myjni samochodowej w Tychach
Tragedia w myjni samochodowej. Nie żyje 65-latek
Katowice
Port lotniczy Schiphol w Amsterdamie
Zima sparaliżowała transport w Holandii
METEO
Biały Dom
Nowy wyścig zbrojeń. USA ruszają z programem
BIZNES
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie
Zginęło tam 40 osób. Ujawnili informacje o kontroli
BIZNES
Napis LXXX na elewacji cukierni na Saskiej Kępie
Kontrowersyjny bazgroł na witrynie. Cukiernia bije się w pierś. "Jest nam głupio"
WARSZAWA
Kontrola samochodów wjeżdżających do Strefy Czystego Transportu w Krakowie
Pierwsze kary za nielegalny wjazd do Strefy Czystego Transportu w Krakowie
Kraków
66-latek miał wiatrówkę (zdjęcie ilustracyjne)
Strzały na sylwestrowej imprezie. Śrut "utkwił w głowie" kobiety
Kraków
Premier Donald Tusk
Tusk przed szczytem: chcę, żeby w Waszyngtonie to było dla wszystkich jasne
Świat
Prezydent Karol Nawrocki wśród uczestników orszaku
Prezydent Nawrocki wśród uczestników Orszaku Trzech Króli
WARSZAWA
Wyszli na ulice i "ogłaszają Hiszpanię narodem chrześcijańskim"? Nie po to się zebrali
FAŁSZ"Ogłaszają Hiszpanię narodem chrześcijańskim"? Nie po to się zebrali
Zuzanna Karczewska
mleko shutterstock_730953745
Toksyna w produktach dla niemowląt. Wycofują partie w Europie, również w Polsce
BIZNES
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Orszaki Trzech Króli przeszły ulicami w całej Polsce. Procesje w ponad 900 miejscowościach
Polska
Służby interweniowały przy ulicy Modzelewskiego
Martwe niemowlę w mieszkaniu. Pierwsze ustalenia prokuratury
WARSZAWA
Kto rano wstaje, okolice Turka (Wielkopolskie)
Efekt Mpemby. Reporter24 przeprowadził eksperyment na mrozie
METEO
imageTitle
Panteon ekspertów Warner Bros. Discovery na Mediolan - Cortina 2026 odsłonięty
EUROSPORT
"Prawilne Polki", eurokołchoz i polexit. Antyunijna propaganda napędzana przez AI
"Sto milisekund". Dlaczego to tak niebezpieczne
Polska
Mężczyzna wlał coś do octu i odstawił go na sklepową półkę. Szuka go policja
Wlał coś do octu i go odstawił. Mężczyzny szuka policja
Trójmiasto
imageTitle
Polska i Holandia w United Cup 2026. Godziny meczów
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica