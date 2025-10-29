Logo strona główna
Świat

Mieli opiniować salę balową i "łuk Trumpa". Zwolnieni ze skutkiem natychmiastowym

Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Rozebrano całe Wschodnie Skrzydło Białego Domu
Źródło: Reuters
Prezydent Donald Trump planuje budowę łuku triumfalnego w Waszyngtonie i nowej sali balowej na terenie Białego Domu. Oba projekty budzą duże kontrowersje. Tymczasem we wtorek ze skutkiem natychmiastowym odwołano sześciu członków Komisji Sztuk Pięknych, niezależnej agencji federalnej, która miała je zaopiniować.

Administracja Białego Domu odwołała we wtorek 28 października sześciu członków Komisji Sztuk Pięknych, niezależnej agencji federalnej, która miała zająć się projektami prezydenta Donalda Trumpa. Mieli dokonać przeglądu planu budowy sali balowej, a także opiniować projekt łuku triumfalnego. Jak jednak ustalił "Washington Post", osoby te zostały zwolnione ze skutkiem natychmiastowym.

Wschodnie Skrzydło Białego Domu "przeszło do historii"
Dowiedz się więcej:

Wschodnie Skrzydło Białego Domu "przeszło do historii"

Komisja ze stuletnią tradycją

"W imieniu prezydenta Donalda J. Trumpa" członków Komisji Sztuk Pięknych poinformowano o odwołaniu ze stanowiska "ze skutkiem natychmiastowym" - pisze o treści maila WP. Organ został powołany przez Kongres ponad sto lat temu. Zwykle składa się z architektów i urbanistów, którzy doradzają prezydentowi, Kongresowi i lokalnym władzom w kwestiach projektowych w Waszyngtonie. Zajmuje się przede wszystkim opiniowaniem projektów obejmujących budynki rządowe, pomniki czy miejsca pamięci, a także ochroną dziedzictwa historycznego.

Sześciu komisarzy na czteroletnie kadencje zostało mianowanych jeszcze za prezydentury Joe Bidena - mieli pozostać na stanowiskach do 2028 roku. - Przygotowujemy się do powołania do komisji nowych członków, którzy bardziej popierają politykę prezydenta Trumpa "America First" - powiedział w rozmowie z "WP" urzędnik, który chciał pozostać anonimowy.

W lipcu Biały Dom odwołał również osoby z Krajowej Komisji Planowania Stolicy (National Capital Planning Commission) mianowane przez Joe Bidena. To kolejna agencja urbanistyczna, która jest zobowiązana do oceny zewnętrznych projektów budowlanych Białego Domu, dodaje amerykański dziennik. W radzie, która obecnie liczy 12 osób, większość stanowią teraz zwolennicy obecnego prezydenta.

Sala balowa i łuk Trumpa

Odwołanie komisarzy zbiegło się w czasie z projektami, o których z dumą mówi Donald Trump, a które budzą duże kontrowersje. Pierwszy z nich jest już realizowany. Agencja Reutera opublikowała w piątek nagranie, pokazujące gruzy po Wschodnim Skrzydle Białego Domu, w którym mieściły się biura pierwszej damy i innych pracowników administracji. "Część ta została zredukowana do gruzów, pomimo wcześniejszych zapewnień Donalda Trumpa, że projekt nie wpłynie na zabytek" - napisał Reuters.

Miejsce budowy sali balowej na terenie Wschodniego Skrzydła Białego Domu
Miejsce budowy sali balowej na terenie Wschodniego Skrzydła Białego Domu
Źródło: Reuters

Pod budowę sali balowej rozebrano całe Wschodnie Skrzydło Białego Domu. Wywołało to oburzenie wśród demokratów i innych osób, które były zszokowane widząc część historycznego budynku zamienioną w gruzy - przekazał Reuters. Nowa sala balowa to jedna z największych zmian w rezydencji prezydenckiej od dziesięcioleci.

Wschodnie Skrzydło Białego Domu "przeszło do historii"
Dowiedz się więcej:

Wschodnie Skrzydło Białego Domu "przeszło do historii"

Łuk triumfalny, nazywany już "łukiem Trumpa", miałby powstać naprzeciwko Pomnika Lincolna. Na biurku prezydenta zauważono makietę przedstawiającą teren wokół pomnika oraz łuk znajdujący się po przeciwnej stronie rzeki Potomak. Na biurku stał również większy model łuku - z trzymającym pochodnię złotym aniołem i dwoma białymi orłami.

Jak zauważa "NYT", w normalnym trybie taki projekt "musiałby przejść wieloletni proces zatwierdzania". Ustawa o Dziełach Upamiętniających z 1986 roku ściśle określa procedury. Najpierw potrzebna byłaby zgoda Kongresu, później kilka etapów "planowania, projektowania i przeglądu" - z udziałem członków Komisji Sztuk Pięknych czy Krajowej Komisji Planowania Stolicy.

"Dlaczego jesteście zaskoczeni?". Trump wyjawia nowe plany
Dowiedz się więcej:

"Dlaczego jesteście zaskoczeni?". Trump wyjawia nowe plany

Istnieje jednak precedens obchodzenia procedur mimo sprzeciwu organów doradczych ds. sztuki. Stacja NBC News przypomina, że tak zrobił prezydent Harry Truman, który zdecydował się na dobudowę balkonu do Białego Domu. Według "NYT" prezydent Trump "zaangażował się już w największy projekt budowlany w Białym Domu od czasów Trumana" i jego śladem "ominie wszystkie procedury".

OGLĄDAJ: Zacięty i absurdalny jak nigdy wcześniej. Co się dzieje w USA?
Donald Trump z notatką od Marco Rubio

Zacięty i absurdalny jak nigdy wcześniej. Co się dzieje w USA?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: Washington Post, NBC News, New York Times

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

