Świat

Białoruś uwolniła kolejną grupę więźniów politycznych

Źródło: TVN24
Na Białorusi zwolniono 235 więźniów, kolejnych 15 zwolniono i wysłano na Litwę - poinformowała ambasada USA w Litwie.

Według portalu Nasza Niwa zwolnienie więźniów to efekt czwartkowych rozmów Aleksandra Łukaszenki z amerykańską delegacją pod kierownictwem wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa Johna Coale'a w Mińsku.

Stany Zjednoczone w ramach negocjacji z Mińskiem zgodziły się znieść sankcje na białoruski sektor finansowy oraz firmy potasowe - donosi Reuters. 

Amerykański wysłannik poinformo wał o uwolnieniu więźniów w mediach społecznościowych. "Na granicy litewsko-białoruskiej. Dzisiejsze uwolnienie 250 osób to ważny krok milowy w dziedzinie humanitarnej i dowód zaangażowania Prezydenta w bezpośrednią, twardą dyplomację. Wolność jest naszym celem" - napisał na X i podkreślił "kluczową rolę" litewskich partnerów w tej sprawie. 

Kto został uwolniony?

Portal Nasza Niwa wymienił nazwiska niektórych uwolnionych. Wśród nich jest dziennikarka Kaciaryna Andrejewa, bloger Eduard Palczys, obrończyni praw człowieka Nasta Łojka. Pozostali to: Mikita Załatarou, którego skazano w 2021 roku, gdy miał 16 lat, na pięć lat kolonii poprawczej za udział w "masowych zamieszkach", a także Siarhiej Mauszuk, skazany na 6,5 roku pozbawienia wolności za udział w protestach w Pińsku na południu kraju, i anarchista Pawieł Szpietny, skazany na 6 lat za "działania rewolucyjne", a potem jeszcze na dwa lata.

Wśród kilkunastu nazwisk podanych przez Naszą Niwę nie ma dziennikarza i działacza Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta, wtrąconego do kolonii karnej na osiem lat.

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: @johnpcoale/C

BiałoruśAlaksandr ŁukaszenkaUSALitwa
