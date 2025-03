"Musimy kopać". Białoruski dyktator idzie w ślady Trumpa

Prezydent Białorusi nakazał we wtorek rozpoczęcie poszukiwań złóż metali ziem rzadkich na terenie całego kraju. - To jest przyszłość - powiedział Alaksandr Łukaszenka , cytowany przez białoruską agencję BelTA. Podczas spotkania z członkami rządu i ekspertami Łukaszenka zapewnił, że w związku ze sprawą "wyznaczył już odpowiednie zadania właściwemu ministrowi". Jednocześnie przyznał, że badania geologiczne na Białorusi nie są obecnie na zaawansowanym poziomie, a kwestia ta jest "bardzo ważna".

Metale ziem rzadkich, o których mowa, to m.in. tytan, lit, uran, grafit, beryl i mangan. Pierwiastki te odgrywają kluczową rolę w nowoczesnym przemyśle. Są wykorzystywane do produkcji baterii, pojazdów elektrycznych, smartfonów, turbin wiatrowych czy urządzeń medycznych.

Łukaszenka: musimy kopać

- Musimy kopać, musimy zobaczyć, co mamy w ziemi - mówił na wtorkowym spotkaniu Łukaszenka. Przyznał, że do poszukiwań cennych pierwiastków zainspirował go prezydent USA. - O metalach ziem rzadkich mówi (teraz) tylko Trump w Stanach Zjednoczonych. (...) Może my nie mamy ich mniej niż inni? - zastanawiał się na głos białoruski przywódca.