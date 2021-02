Relacjonowały protest, grozi im więzienie. Dziennikarki przed sądem

Reporterki telewizji Biełsat Kaciaryna Andrejewa i Daria Czulcowa stanęły przed mińskim sądem. Zostały oskarżone o "organizowanie działań rażąco naruszających porządek publiczny". Obydwie relacjonowały przebieg protestu z Placu Przemian, gdzie został brutalnie pobity Raman Bandarenka. Proces ruszył we wtorek. Reporterkom grozi do trzech lat więzienia.

Wydarzenia te rozgrywały się na słynnym mińskim podwórku, zwanym Placem Przemian. Bandarenka zmarł trzy dni wcześniej w szpitalu na skutek brutalnego pobicia przez "nieznanych sprawców". Zawinił tym, że próbował ich zniechęcić do obcinania wywieszonych na płocie biało-czerwono-białych wstążek, będących symbolem białoruskiego protestu.

Nadawały relacje z mieszkania na 13. piętrze

Śmierć mężczyzny wywołała szok wśród Białorusinów, a w miejsce, gdzie był widziany po raz ostatni, zaczęli przychodzić ludzie, tworząc tam spontaniczne akcje. Zapalali znicze, kładli kwiaty. 15 listopada symboliczne miejsce upamiętnienia zostało zniszczone przez siły milicji. W tym dniu na Placu Przemian doszło do brutalnych zatrzymań i obławy na zebranych tam ludzi.

Andrejewa i Czulcowa nadawały relacje z mieszkania na 13. piętrze, jednak służby wyśledziły je, wtargnęły do środka mieszkania i zatrzymały. Dziennikarki zostały najpierw ukarane 7-dniowym aresztem za udział w nielegalnym proteście. Potem wszczęto wobec nich postępowanie karne z artykułu o "organizacji działań grupowych poważnie naruszających porządek publiczny". Miały między innymi za pośrednictwem relacji online "kierować protestami", spowodować blokady transportowe.

- Te zarzuty są absurdalne, a cała sytuacja nie ma nic wspólnego z postępowaniem sądowym, bo przecież one nie zawiniły w ogóle. Dziennikarki wykonywały swoją pracę. Pytanie brzmi tylko, na co się zdecyduje reżim – powiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową dyrektorka nadającej z Polski białoruskojęzycznej telewizji Biełsat Agnieszka Romaszewska-Guzy.

- Ciągle mam nadzieję, że jednak nie zapadnie wyrok więzienia – przyznała. Sytuację porównała do czasów PRL, gdy "człowiek modlił się, że a może będzie wyrok w zawieszeniu albo grzywna". - Doświadczyliśmy już wielu represji, ale czegoś takiego jeszcze nie było – dodała Romaszewska-Guzy.

162 zatrzymania dziennikarzy Biełsatu

Jak podkreśliła dyrektorka Biełsatu, represje wobec reporterek mają konkretny cel – zastraszenie mediów. - Kaciaryna to bardzo znana dziennikarka, a Daria to młoda, zupełnie nieznana osoba. Sygnał jest taki: zobaczcie, każdy może pójść siedzieć – powiedziała Romaszewska-Guzy. - My w tej sytuacji możemy zrobić tylko jedno – pracować dalej i pokazywać, że te groźby nie przyniosły skutku – stwierdziła. .