Rok, który zmienił Białoruś. "Cały kraj stał się zakładnikiem Łukaszenki" 

Prześladowani opozycjoniści, aktywiści...

Do więzienia idą najbardziej rozpoznawalni politycy i działacze. Wśród nich jest Wiktar Babaryka, niedoszły rywal Łukaszenki w wyborach, który zebrał 435 tys. podpisów pod swoją kandydaturą, co stanowiło - jak relacjonowały wówczas niezależne media w Mińsku - "absolutny rekord w historii niepodległej Białorusi". Mimo to Babaryka nie został dopuszczony do udziału w wyborach. W lipcu były szef Biełhazprambanku został skazany na 14 lat więzienia za zarzucane mu pranie brudnych pieniędzy. Trwają procesy sądowe także bliskich współpracowników Babaryki, którzy poparli w kampanii wyborczej kandydatkę opozycji Swiatłanę Cichanouską.