"Przemoc sięgnęła granic". Ponad 1100 osób zatrzymanych na Białorusi

W niedzielę w czasie protestów na Białorusi zatrzymano ponad 1100 osób, w tym dziennikarzy - poinformowało centrum praw człowieka Wiasna, które na bieżąco aktualizuje listę zatrzymanych. Manifestacje odbywały się pod hasłem "Wychodzę". To odniesienie do ostatnich słów, jakie napisał na czacie Raman Bandarenka, pobity na śmierć 31-latek.

Ponad 1100 zatrzymanych, wśród nich dziennikarze

W niedzielę protesty odbyły się pod hasłem "Wychodzę". To odniesienie do ostatnich słów, jakie napisał na czacie Raman Bandarenka, pobity na śmierć 31-latek. W wielu miastach tworzone są miejsca upamiętniające mężczyznę, na które ludzie przynoszą znicze i kwiaty.

"Przemoc OMON-u i milicji sięgnęła granic"

Opozycyjna Rada Koordynacyjna odniosła się w Telegramie do niedzielnych wydarzeń. "Przemoc OMON-u i milicji dzisiaj sięgnęła granic. Ludzie, którzy powinni nas ochraniać, wdzierają się na klatki schodowe, do sklepów, aptek" - napisała. Próbują zakazać nam wspominać zmarłych, a przemoc to jedyna broń, która im została wobec naszych kwiatów" - dodała.