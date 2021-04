Białoruski resort obrony: samolot od strony Polski naruszył naszą przestrzeń powietrzną. Polskie dowództwo zaprzecza

Niezidentyfikowany statek powietrzny od strony Polski naruszył przestrzeń powietrzną Białorusi – utrzymuje białoruskie ministerstwo obrony. Według wtorkowego komunikatu, miało do tego dojść w poniedziałek wieczorem. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zaprzeczyło, jakoby polskie samoloty wojskowe wykonywały w tym czasie loty w pobliżu granicy z Białorusią.

Jak oświadczyło we wtorek ministerstwo obrony Białorusi, do naruszenia granicy powietrznej tego kraju od strony Polski miało dojść 12 kwietnia o godz. 20.45 (19.45 w Polsce). "Następnie statek powietrzny zawrócił w kierunku Polski" - napisano.

Odpowiedź polskiego dowództwa

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych odpowiada za ochronę granicy państwowej w przestrzeni powietrznej. Stale monitoruje ruch w przestrzeni powietrznej nad Polską i w pobliżu polskich granic - zarówno jeśli chodzi o polskie jednostki wojskowe oraz maszyny cywilne, jak i te należące do państw obcych.

Attaché obrony wezwany do resortu

W związku z rzekomym incydentem do białoruskiego resortu obrony wezwany został we wtorek attaché obrony w Ambasadzie RP w Mińsku. Jak napisano w komunikacie, został on poinformowany o potrzebie przeprowadzenia dochodzenia w tej sprawie i przedstawienia jego wyników stronie białoruskiej.