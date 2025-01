Straszyła przez lata, potem została po niej dziura. Polska ambasada wraca do serca Berlina

Na prestiżowej berlińskiej ulicy Unter den Linden, ledwie 300 metrów od Bramy Branderburskiej Radosław Sikorski otworzy nowy budynek Ambasady RP. Jego architektura nawiązuje do polskiego modernizmu. Stanął w miejscu socrealistycznego gmachu, który przez lata straszył w centrum stolicy Niemiec.

Polska ambasada wraca do ścisłego centrum Berlina, na działkę położoną zaledwie 300 metrów do słynnej Bramy Brandenburskiej.

Rzeczniczka ambasady Magdalena Szuber-Zasacka podkreśla, że jest to najnowocześniejsza polska placówka dyplomatyczna na świecie. - Polscy dyplomaci pracują w samym centrum niemieckiej stolicy, w sąsiedztwie Ambasad USA , Francji , Wielkiej Brytanii - podkreśliła Szuber-Zasacka. Budynek na Unter den Linden 70-72 jest - jak podkreśla - jest jednym z najbardziej reprezentacyjnych obiektów centrum Berlina.

Polski wstyd w sercu Berlina

Dawny gmach starej polskiej ambasady przy Unter den Linden, wzniesiony w czasach byłej NRD przez lata straszył w Berlinie. Z biurowca typu "Lipsk" dyplomaci wyprowadzili się już w latach dziewięćdziesiątych i przenieśli się do budynku dawnej Polskiej Misji Wojskowej z dala od centrum, w dzielnicy Grunewald.

Kilkakrotnie zapowiadano powrót ambasady do serca miasta. Plany zakładały, że stanie się to w 2001 r., następnie 2012 r., wreszcie w 2016 roku.

"Najpierw donosili do prokuratury (...) teraz projekt wyłoniony w konkursie za rządu PO-PSL realizują" - pisał we wrześniu 2020 roku Radosław Sikorski.

Ma godnie reprezentować polską dyplomację

Jak informują projektanci, architektura polskiej ambasady "dąży do osiągnięcia równowagi pomiędzy ekspresją, wyrazistością budowli i jej stosowną, powściągliwą obecnością w pierzei alei Unter den Linden". - Zależało nam, aby wizerunek Polski w tym miejscu, wyrażony w języku architektury, godnie reprezentował polską dyplomację. Oznaczało to - naszym zdaniem - kształtowanie budynku o cechach wyraźnie świadczących o jego mocnej integracji z tkanką urbanistyczną Berlina, ale równocześnie posiadającego własną, silną identyfikację – mówi Marcin Sadowski, główny projektant budynku, partner w JEMS Architekci.

Ambasadę wyróżnia złożona z wielu warstw fasada, rozpięta pomiędzy sąsiednimi budynkami. Trójwymiarowy front od strony Unter den Linden z rytmicznie ustawionymi elementami pionowymi zmienia się w perspektywicznych widokach ulicy: od zagęszczonej siatki po ażurową, wieloplanową strukturę. Przezierna fasada ujawnia dziedziniec z masztami flag, przechodzącymi przez całą wysokość budowli ponad jej dach. W parterze wycofane kolumny tworzą podcienia, wskazujące wejścia do ambasady i konsulatu. Ta nieoczywista konstrukcja, z mnożącymi się w południowym świetle cieniami, stanowi o lekkości i dynamicznym charakterze architektury budynku.

- Fasada jest integralnie związana z wnętrzem budynku. Jest zapowiedzią tego, co czeka nas w środku. Motywem przewodnim staje się relacja pomiędzy strukturą okien i ścian dziedzińców wewnętrznych oraz rytmem słupów i podciągów w obszarze reprezentacyjnego hallu i sal parteru - tłumaczy Sadowski.

Scenariusz wnętrza to odkrywanie kolejnych planów, miejsc, pomieszczeń. Układ kolumn i belek tworzy spektakl światła i cienia, zaprasza w różne obszary przestrzeni parteru. Przesuwne ściany pozwalają wydzielać poszczególne strefy, adaptując wnętrze do planowanych wydarzeń - od dużych konferencji po kameralne spotkania kulturalne.

Nocna gra świateł

Architektura nawiązuje do polskiego modernizmu - nurtu, który w Polsce w twórczości wielu architektów nie ulegał tzw. stylowi międzynarodowemu, a wręcz odwoływał się do tradycji, miał cechy indywidualne, narodowe. Rytmy betonowych kolumn i belek kontrastują z ciepłem drewnianych wykończeń ścian i parkietem podłogi. Wysokiej jakości indywidualnie projektowane meble reprezentują współczesne polskie wzornictwo.

Wieczorami budynek ambasady jest rozświetlony. - Pierwsza warstwa fasady pozostaje ciemna, oświetlona została druga, przez co budowla ujawnia swą przestrzenną tektonikę. Iluminację sprawdzaliśmy na wybudowanym pod Warszawą modelu, fragmencie elewacji wykonanym w skali rzeczywistej. Dziś, spacerując aleją Unter den Linden, oglądamy atrakcyjny obraz "światła w architekturze" zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy - wyjaśnia Izabela Leple-Migdalska, architektka prowadząca projekt.

Budowę realizowało ponad 100 wykonawców, w większości były to polskie firmy, a łączna liczba zaangażowanych podmiotów (z projektantami, dostawcami, konsultantami itp.) wyniosła ponad 200. - Łącznie przez teren budowy przewinęło się ponad 3800 osób - przekazała rzeczniczka ambasady.

"Budynek podziwiają turyści z całego świata"

Elewacja zewnętrzna oraz wystrój sali wielofunkcyjnej wykonany jest z prawie 2,4 tys. sztuk prefabrykatów betonowych. Powierzchnia okien i powierzchni szklanych to prawie 2,7 tys. metrów kwadratowych. Ułożono 350 km kabli elektrycznych. Budynek użytkowany jest w nowoczesnym systemie BMS – Building Management System, dzięki czemu minimalizowane są koszty jego utrzymania.

W obiekcie znajdują się nowoczesne sale reprezentacyjne, liczne pomieszczenia biurowe dla pracowników placówki (ambasady i konsulatu), mieszkania dla pracowników, a także pokoje hotelowe. - W budynku zastosowano rozwiązania ekologiczne: na dachach ambasady, zlokalizowanych na różnych poziomach, powstały zielone tarasy. Woda deszczowa jest przechwytywana do zbiorników i używana do podlewania zieleni. Energia cieplna i elektryczna dostarczana jest do budynku od lokalnych dostawców zapewniających jej pochodzenie ze źródeł odnawialnych - dodała Szuber-Zasacka.