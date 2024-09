"Błogosławieństwo", "przekleństwo", oklaski i buczenie. Netanjahu w ONZ

Izrael jest w stanie wojny, walczy na siedmiu frontach o przetrwanie i wygrywa - powiedział premier Benjamin Netanjahu w piątek na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ . Mówił, że przybył do ONZ, by sprostować "kłamstwa i oszczerstwa" płynące z tej trybuny i "przypomnieć o podstawowych prawdach". Gdy przemawiał, dziesiątki delegacji opuściły salę obrad, a jego wystąpienie przerywały zarówno oklaski, jak i buczenie.

Netanjahu podkreślił, że świat musi wybrać, którą wizję przyszłości popiera - pokojowy rozwój korzystny dla całego regionu czy to, co oferuje reżim w Teheranie, czyli "powrót do mrocznych czasów terroru i strachu". Uzupełnił, że jest to wybór między dobrem a złem, a Izrael, walcząc z irańską "osią terroru", broni przed przemocą i terrorem nie tylko siebie, ale i świat.