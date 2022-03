BBC: Grupa Wagnera rekrutuje najemników na wojnę na Ukrainie

Grupa Wagnera jeszcze kilka miesięcy nie zatrudniała nikogo oprócz Rosjan urodzonych w ojczyźnie. Teraz to się zmieniło - podaje BBC.

Jak informuje BBC, przeszkodą w zaciągnięciu się do grupy Wagnera przestały być długi wobec rosyjskiej Federalnej Służby Komorniczej, brak zaświadczenia o niekaralności i paszportu.

The Times: mieli przejąć Kijów i zabić Zełenskiego

Według jednego z najemników, który rozmawiał z dziennikarzem BBC, formacjami grupy dowodzą "czynni oficerowie GRU (rosyjski wywiad wojskowy - red.)". Jak mówił, jedna z formacji miała wykonać pewne zadania "w pobliżu Charkowa", jej członkowie otrzymali pensję w wysokości 2100 dolarów i wrócili do domu. Rozmówca BBC twierdzi jednak, że obecnie żadni członkowie grupy Wagnera nie biorą udziału w wojnie na Ukrainie.

Stoi to jednak w sprzeczności z informacjami ze strony Ukrainy. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy 6 marca poinformował, że sztab prywatnej firmy wojskowej zwanej Grupą Wagnera powstał w Rostowie nad Donem, na południu Rosji, blisko granicy z Ukrainą.

Wagnerowcy, tajna broń Putina

Co to jest Grupa Wagnera i jakie ma koneksje z władzami Rosji, w której najemnictwo jest przecież nielegalne? Nazwa organizacji paramilitarnej powstała od pseudonimu założyciela i dowódcy Grupy – Dmitrija Utkina, byłego oficera wojskowego wywiadu wojskowego Rosji (GRU). Za patrona organizacji uważa się prokremlowskiego oligarchę Jewgenija Prigożina. Została powołana do życia w 2014 roku.