W poniedziałek BBC opisało wyniki swojego dziennikarskiego śledztwa. Brytyjska stacja podaje, że udało jej się dotrzeć do dwóch kobiet, które weszły w skład grupy szpiegującej na rzecz Rosji, prowadzącej działalność w całej Europie, a kierowanej z Wielkiej Brytanii. Obie są obywatelkami Bułgarii . Oprócz nich w grupie znajdowało się sześciu innych obywateli tego kraju - zostali oni schwytani na Wyspach w 2023 roku i skazani już za szpiegostwo. Niektórzy przyznali się do winy, inni zostali uznani za winnych w toku procesu.

Kim są dwie Bułgarki

Jednak z kobiet mieszka w Sofii i pracuje na lotnisku. Według BBC, które namierzyło ją w mediach społecznościowych, miała wykorzystywać swoją pracę do pozyskiwania danych dotyczących lotów, którymi podróżowały szpiegowane osoby - m.in. jeden z dziennikarzy. Stacja wyjaśnia, że szpiedzy podążali za wybranymi osobami aż do samolotów, gdzie mieli zarezerwowane miejsca tak blisko nich, by być w stanie odczytać informacje z ich telefonów. Źródło potwierdziło stacji, że kobieta jest znana bułgarskim służbom, jako osoba związana z siecią szpiegowską, choć nie postawiono jej zarzutów.