Sprzęt wojskowy produkcji brytyjskiej o wartości ponad dwóch milionów dolarów trafił do Rosji za pośrednictwem firmy należącej do influencerki - donosi stacja BBC. Firma, za pośrednictwem której eksportowane są brytyjskie obiektywy do kamer, jest zarejestrowana w Kirgistanie.

Z dokumentacji - do której dotarło BBC - wynika, że firma należała do influencerki Walerii Bajgaszczyny. Brytyjski producent eksportowanego do Rosji sprzętu Beck Optronic Solutions dostarczał komponenty do czołgów Challenger 2 i myśliwców F35. Firma, zapytana o tę transakcję przez BBC, zapewniła, że nie działała wbrew nałożonym na Rosję sankcjom i nie wiedziała nic o tych transportach, a dokumenty celne mogły zostać sfałszowane.