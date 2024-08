"Kto by pomyślał". Jak pokolenie Z obalało władzę

"Młodzi zapragnęli czegoś nowego", a protesty studentów w Bangladeszu doprowadziły do obalenia premierki tego kraju Hasiny Wazed – ocenia politolożka Sabrina Karim z Uniwersytetu Cornella w Nowym Jorku. - Kto by pomyślał, że pokolenie graczy wideo będzie walczyć o demokrację, opuszczając swoje wirtualne pole bitwy? - zauważa socjolożka Farheen Akter Bhuian.

Prowadzone od czerwca protesty studentów, krwawo stłumione przez policję, doprowadziły w ubiegłym tygodniu do złożenia dymisji i ucieczki do Indii premierki Hasiny Wazed, która sprawowała władzę przez 15 lat.

Studenci wyszli na ulice, protestując przeciwko zasadzie kwotowego rozdzielania miejsc pracy w administracji rządowej, z których 30 procent miało przypadać krewnym weteranów wojny o niepodległość z 1971 r. Ich zdaniem stanowiska te trafiłyby przede wszystkim do zwolenników Hasiny, którzy należą do elity kraju.

To, że sprawa posad w administracji stanowiła zarzewie protestów, nie jest przypadkiem – to najbardziej stabilne i najlepiej płatne stanowiska pracy. Eksperci wskazują, że choć gospodarka w ostatnich latach przeżywa boom, to nie stworzono wystarczającej liczby miejsc pracy dla dobrze wykształconej klasy średniej.