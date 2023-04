Walki o Bachmut. Relacje ukraińskich żołnierzy

"Od dziewiątej rano do prawie szóstej wieczorem było piekło"

- Próbowali szturmować nasze pozycje pod całym tym ostrzałem. Dosłownie wskakiwali do naszych okopów, rzucali w nas granatami - mówi żołnierz. - Od dziewiątej rano do prawie szóstej wieczorem było piekło, istne piekło. Robiliśmy wszystko, co możliwe, by utrzymać nasze pozycje - stwierdza.