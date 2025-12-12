Wiedeń, stolica Austrii Źródło: Reuters

W czwartek izba niższa parlamentu Austrii zagłosowała za wprowadzeniem zakazu noszenia muzułmańskich chust w szkołach przez dziewczynki do 14. roku życia. Chodzi o takie nakrycia głowy, jak hidżaby czy burki. Zakaz zaproponowała rządząca koalicja składająca się z trzech partii centrowych, Austriackiej Partii Ludowej (ÖVP), Socjaldemokratycznej Partii Austrii (SPÖ) i Neos. Poparła go też skrajnie prawicowa Wolnościowa Partia Austrii (FPÖ), twierdząc jednak, że powinien zostać rozszerzony także na pracowników szkół.

Minister ds. integracji, rodziny i UE Claudia Plakolm nazwała chusty dla nieletnich "symbolem ucisku". Z kolei minister edukacji Christoph Wiederkehr ocenił, że młode dziewczęta są pod rosnącą presją ze strony swoich rodzin, które mówią im co mają nosić z "powodów religijnych". Jedyną partią, która sprzeciwiła się proponowanym zmianom, byli Zieloni, najmniejsza partia w parlamencie. Ugrupowanie oceniło, że są one niezgodne z konstytucją.

Zakaz muzułmańskich chust

Zakaz ma wejść w życie od przyszłego roku szkolnego i obejmować dziewczęta zarówno w szkołach publicznych, jak i prywatnych. Szacuje się, że dotknie około 12 tys. dzieci. W przypadku jego złamania uczennice będą musiały się liczyć z rozmowami z władzami szkolnymi, a nawet z zaangażowaniem w sprawę urzędu ds. pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży. Kiedy to nie przyniesie efektu, rodziny mogą otrzymać grzywnę do 800 euro.

Przepisy zostały skrytykowane przez obrońców praw człowieka. Amnesty International stwierdziła że zakaz "pogłębi obecny rasistowski klimat wobec muzułmanów". Z kolei organizacja IGGÖ skupiająca islamską społeczność w Austrii stwierdziła, że zakaz będzie dzielił społeczeństwo i że narusza on podstawowe prawa.

W 2020 roku miała miejsce poprzednia próba wprowadzenia zakazu noszenia chust, dla dzieci poniżej 10. roku życia. Wówczas jednak austriacki Trybunał Konstytucyjny orzekł, że stanowi to dyskryminację wobec muzułmanów, a kraj ma obowiązek być neutralnym religijnie.

