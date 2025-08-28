Szef agencji atomowej pod ochroną elitarnej jednostki 

Misja MAEA w okupowanej Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Wideo z 15 czerwca 2023 roku Źródło: Reuters Archiwum

Agencja AP poinformowała o objęciu specjalną ochroną szefa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafaela Grossiego. AP powołała się na informacje uzyskane od MAEA, która ma swoją siedzibę w Wiedniu.

- Możemy potwierdzić, że Austria zapewniła ochronę jednostki Cobra, ale nie możemy potwierdzić, skąd pochodziło konkretne zagrożenie - powiedział rzecznik MAEA Fredrik Dahl.

Rafael Grossi Źródło: Radek Pietruszka/PAP

Chroniony przez elitarną jednostkę

Cobra, elitarna jednostka podlegająca austriackiemu federalnemu MSW, zajmuje się głównie operacjami antyterrorystycznymi i odbijaniem zakładników. Jej zadaniem jest również ochrona osobista i ochrona austriackich przedstawicielstw zagranicznych. W Austrii agenci Cobra chronią m.in. prezydenta, kanclerza, a także ambasadorów USA i Izraela.

Grossi, który planuje kandydowanie na stanowisko sekretarza generalnego ONZ, podniósł rangę MAEA podróżami na Ukrainę zaatakowaną przez Rosję w 2022 roku i działaniami agencji w sprawie Iranu - oceniła AP.

Irańczycy chcą aresztowania Grossiego

W czerwcu Izrael zaatakował Iran wkrótce po tym, gdy Rada Gubernatorów MAEA zagłosowała za udzieleniem Teheranowi nagany za brak współpracy z agencją. Agencja stwierdziła, że od 2019 r. Iran wielokrotnie nie wypełniał swojego zobowiązania do przekazywania "pełnej i terminowej informacji dotyczącej niezadeklarowanych substancji nuklearnych i działalności w kilku niezadeklarowanych miejscach w Iranie". Rada zażądała wyjaśnień od Iranu w sprawie śladów uranu znalezionych w miejscach, których Teheran nie zgłosił jako obiekty nuklearne.

Iran oskarżył MAEA - choć nie przedstawił dowodów - o udzielenie pomocy Izraelowi i USA w nalotach na irańskie obiekty jądrowe.

W ostatnich dniach czerwca irański parlament przegłosował ustawę zawieszającą współpracę z MAEA.

Wysocy rangą irańscy urzędnicy i irańskie media wezwały do aresztowania Grossiego i postawienia go przed sądem, jeśli pojawi się w kraju - przypomniała AP.

