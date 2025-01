Kanclerz zrezygnował, prezydent przemówił, nacjonalista ma szansę na władzę

Po rezygnacji z urzędu Karla Nehammera rosną szanse lidera nacjonalistycznej, prorosyjskiej Austriackiej Partii Wolności (FPOe) Herberta Kickla na zostanie kanclerzem. Prezydent Alexander Van der Bellen zaprosił go w spotkanie w poniedziałek. Choć FPOe wygrała jesienne wybory, misję utworzenia rządu otrzymał lider konserwatystów, którzy kategorycznie wykluczali współpracę z wolnościowcami. - Teraz sytuacja się zmieniła. Głosy w Austriackiej Partii Ludowej, które wykluczają współpracę, stały się znacznie cichsze. Może otwierać się nowa ścieżka - ocenił w niedzielę van der Bellen.

Premier nie chce rozmawiać z nacjonalistami, prezydent zaprasza na spotkanie

W niedzielę prezydent kraju Alexander Van der Bellen spotkał się z ustępującym kanclerzem. Niedługo później w przemówieniu do narodu poinformował, że na godzinę 11 kolejnego dnia zaprosił Kickla na spotkanie.

- Teraz sytuacja się zmieniła. Nehammera nie ma. Głosy w Austriackiej Partii Ludowej, które wykluczają współpracę z FPOe pod przywództwem Herberta Kickla, stały się znacznie cichsze. To z kolei oznacza, że ​​może otwierać się nowa ścieżka, która wcześniej nie istniała - ocenił.

- Jeśli nauczyłem się czegoś podczas mojej kadencji jako prezydenta, to tego, że zawsze pojawiają się nowe sytuacje - mówił.

Dodał, że kanclerz przejściowy stanie na czele rządu tymczasowego w przyszłym tygodniu. Do tego czasu Nehammer pozostanie na stanowisku.

Zapewnił też, że nie będzie podejmował żadnych pochopnych decyzji. - W demokracji chodzi o walkę o rozwiązania i zawieranie kompromisów. Bez tego demokracja nie mogłaby funkcjonować. Liberalna demokracja nie może istnieć bez rządów prawa, podziału władzy, praw człowieka i mniejszości, wolnych i niezależnych mediów oraz członkostwa w Unii Europejskiej. Będę nadal robił, co w mojej mocy, aby zapewnić poszanowanie tych podstawowych filarów naszej demokracji - powiedział.

Jest nowy, tymczasowy szef partii. I zmiana w narracji

Przyznał on później w rozmowie z dziennikarzami, że spodziewa się, że skrajnie prawicowa FPOe - która uzyskała najwyższy wynik w jesiennych wyborach parlamentarnych - otrzyma teraz zadanie sformułowania koalicji.

- Z zadowoleniem przyjmuję decyzję Van der Bellena o jutrzejszym spotkaniu z Herbertem Kicklem - przekazał. - Spodziewam się, że lider partii z największą liczbą głosów otrzyma zadanie utworzenia przyszłego rządu. Jeśli zostaniemy zaproszeni na te rozmowy (koalicyjne - red.), przyjmiemy to zaproszenie - zapowiedział.

Po spotkaniu Nehammer udał się do biura prezydenta. Według Reutersa pojawił się tam, aby złożyć Van der Bellenowi raport z rozmów kierownictwa partii.

Co dalej? "To nie jest łatwa sytuacja"

- To nie jest łatwa sytuacja - powiedział reporterom Markus Wallner, gubernator Vorarlbergu, najbardziej wysuniętego na zachód z dziewięciu austriackich landów, przed spotkaniem kierownictwa OeVP w biurze kanclerza.

- Uważam, że musimy teraz zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby uniknąć podążania w kierunku kryzysu narodowego - dodał. Zaznaczył, że jest przeciwny przedterminowym wyborom, ponieważ opóźniłyby one stworzenie nowego rządu o kilka miesięcy.

Wyborczy wynik to jedno, nominacja - drugie

Decyzję tę tłumaczył faktem, że chadecy i socjaldemokraci stanowczo wykluczyli wejście do gabinetu, na czele którego stanąłby lider zwycięskiej partii, Herbert Kickl. Ugrupowania te zarzucają FPOe ekstremizm, bliskie związki z Rosją , chęć ograniczenia roli kobiet w życiu publicznym czy posługiwanie się językiem pogłębiającym podziały społeczne. W swoim programie jeszcze w czasie kampanii skupiła się na hasłach nacjonalistycznych i antyimigranckich.

Tymczasem rządząca do tej pory chadecka Austriacka Partia Ludowa (OeVP) przekonywała, że wraz z kanclerzem Nehammerem była w stanie stawić czoło licznym kryzysom, a także rosnącej inflacji , i obiecywała kontynuowanie dotychczasowej polityki.

Jak zauważa Reuters, poglądy konserwatywnej, chadeckiej OeVP i nacjonalistycznej FPOe pokrywają się w różnych kwestiach. Zbieżności dotyczą szczególnie twardego podejścia do sprawy migracji. Agencja zauważa, że w tym kontekście formacje są podobne do siebie do tego stopnia, że ​​FPOe oskarżyła niegdyś OeVP o kradzież jej pomysłów.