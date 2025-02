Rozmowy nadal "w trudnej fazie", a oni już pobili rekord z 1962 roku 

W czwartek minęło 130 dni od wyborów parlamentarnych w Austrii. Od września nie wiadomo kiedy ani czy w ogóle powstanie nowa koalicja. To rekordowy czas, w którym Austria pozostaje bez rządu.

Do tej pory najdłużej Austria pozostawała bez gabinetu w 1962 roku, gdy negocjacje trwały 129 dni. Po fiasku rozmów między Austriacką Partią Ludową (OeVP), Socjaldemokratyczną Partią Austrii (SPOe) i liberalną NEOS prezydent Alexander Van der Bellen na początku stycznia powierzył misję stworzenia rządu Herbertowi Kicklowi, liderowi skrajnie prawicowej Wolnościowej Partii Austrii (FPOe), który prowadzi rozmowy z OeVP.

Spór o politykę podatkową i ustawę budżetową

Do do tej pory, a od wyborów minęło już 130 dni, stronom nie udało się osiągnąć porozumienia. Kwestią sporną pozostają przede wszystkim zagadnienia dotyczące polityki podatkowej oraz ustawy budżetowej.

Ze względu na przedłużające się rozmowy koalicyjne w austriackich mediach na początku tygodnia pojawiły się doniesienia, jakoby negocjacje zostały zawieszone, co natychmiast zdementowali przedstawiciele zarówno FPOe, jak i OeVP. W oficjalnym komunikacie ludowcy przyznali jednocześnie, że "rozmowy są w trudnej fazie".

Tymczasem lider Zielonych Werner Kogler zaapelował do OeVP, SPOe i NEOS o powrót do rozmów, by utworzyć rząd bez FPOe. W wywiadach dla gazet "Presse" i "Oberoesterreichische Nachrichten" zadeklarował, że taki gabinet mógłby liczyć na poparcie Zielonych i innych ugrupowań opozycyjnych.