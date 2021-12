Kanclerz Austrii ustępuje po niespełna dwóch miesiącach na urzędzie. W ślad za nim idzie minister finansów

Kanclerz Austrii Alexander Schallenberg, który w październiku przejął urząd po Sebastianie Kurzu, oznajmił w czwartek, że rezygnuje z urzędu. W ślad za austriackim kanclerzem do dymisji ze wszystkich zajmowanych stanowisk podał się Gernot Bluemel, federalny minister finansów i szef wiedeńskich struktur Austriackiej Partii Ludowej (OeVP). W czwartek rano całkowite wycofanie się z polityki ogłosił także sam Kurz, lider OeVP.

Schallenberg został zaprzysiężony na stanowisko kanclerza przez prezydenta Alexandra Van der Bellena dwa dni po rezygnacji Sebastiana Kurza ze stanowiska szefa w związku z dochodzeniami w sprawie korupcji, którym został objęty wraz z najbliższymi współpracownikami. Schallenberg przed powołaniem na stanowisko kanclerza był szefem MSZ. Schallenberg nie wspomniał w oświadczeniu, czy chciałby wrócić do MSZ, ale podkreślił swój "wielki szacunek" dla Kurza za decyzję o rezygnacji ze wszystkich stanowisk politycznych.

Najkrótsza kadencja kanclerska w historii Austrii

"Ze swoimi 52 dniami na tym stanowisku, Schallenberg będzie najkrócej urzędującym kanclerzem w historii" – podkreśla portal Vienna Online i zaznacza, że od początku spodziewano się, iż Schallenberg będzie raczej zastępcą, a nie prawdziwym następcą Kurza. "Teraz, kiedy postanowił pożegnać się z polityką, potwierdził to. Schallenberg nie chciał zostać przywódcą partii, ale też nie było to nigdy realną opcją dla partii. A szef partii ma być również szefem rządu, więc czas Schallenberga się skończył" – podsumowuje Vienna Online.

Minister finansów podaje się do dymisji

W czwartek wieczorem do dymisji podał się również federalny minister finansów, 40-letni Gernot Bluemel, który ogłosił rezygnację "ze wszystkich funkcji ze skutkiem natychmiastowym" - nie tylko ze stanowiska w rządzie, ale i z funkcji szefa struktur OeVP w Wiedniu, gdzie tymczasowo zastąpi go Karl Mahrer, członek Rady Narodowej – dowiaduje się portal Kurier. Bluemel oznajmił, że rezygnuje "z własnej woli". Wyjaśniał, że są dwa główne powody jego decyzji. Pierwszy to względy rodzinne - 30 września po raz drugi został ojcem. Drugi powód - jest jednym z najbliższych współpracowników Kurza.