Podawała się za rosyjską inwestorkę, miała pomóc w wyborach. Policja pokazuje zdjęcia bohaterki "Ibizagate"

Nagranie wideo opublikowane w zeszłym roku przez niemiecki dziennik "Sueddeutsche Zeitung" i tygodnik "Der Spiegel" miało pokazywać rozmowę z udziałem przewodniczącego Austriackiej Partii Wolności (FPOe), ówczesnego wicekanclerza Heinza-Christiana Strachego i kobiety podającej się za siostrzenicę rosyjskiego oligarchy Igora Makarowa, która deklarowała chęć inwestowania w Austrii. Do spotkania doszło w 2017 roku. W rozmowie pada pomysł, by "inwestorka" wykupiła połowę udziałów w najpoczytniejszej austriackiej gazecie "Kronen Zeitung", aby ta wspierała FPOe przed wyborami parlamentarnymi.

W zamian Rosjanka miała otrzymać po wyborach od FPOe kontrakty publiczne pod warunkiem, że ugrupowanie wejdzie do rządu. Uczestnicy spotkania omawiali też sposoby finansowego wsparcia FPOe z obejściem obowiązujących przepisów. Wydarzenie to zyskało miano "Ibizagate".

Policja publikuje zdjęcia "inwestorki"

Policja, jak dodał brytyjski portal, skupia się na dwóch głównych kierunkach śledztwa, czyli ustaleniu, co doprowadziło do nagrania polityków oraz czy wypowiedzi osób zarejestrowanych na materiałach mają znamiona czynów zabronionych.

Państwowe kontrakty w zamian za pomoc w wyborach

Na taśmach z Ibizy "inwestorka" mówi, że chce zainwestować w Austrii kilkaset milionów euro. Jak pisał "Der Spiegel", z rozmowy miało wynikać, że chodzi o środki pochodzące z wątpliwego źródła. Rosjanka rozważała przejęcie 50 procent udziałów we wpływowym tabloidzie "Kronen Zeitung" i wsparcie FPOe w toczącej się wówczas kampanii wyborczej do parlamentu. - Jeśli dwa-trzy tygodnie przed wyborami to medium nas wesprze, to osiągniemy nie 27 procent, a 34 procent. I właśnie o to chodzi - mówił wyraźnie podekscytowany Strache we fragmencie nagrania opublikowanym na stronie internetowej "Sueddeutsche Zeitung".