Policja o kosmicznym pochodzeniu tajemniczej kapsuły znalezionej na plaży

We wtorek policja stanu Australia Zachodnia, (Western Australia Police Force, WAPOL), przekazała w oświadczeniu, że tajemnicza kapsuła, którą ocean wyrzucił na brzeg w miejscowości Green Head około 250 km na północ od Perth, to najprawdopodobniej fragment "kosmicznego żelastwa" (czy "śmieci kosmicznych", z ang. junk). Mierzący około 2,5 metra szerokości i 2,5-3 metra wysokości obiekt odnaleźli mieszkańcy okolicy, a znalezisko szybko wywołało lawinę spekulacji dotyczących jego pochodzenia.

Tajemnicza kapsuła u wybrzeży Australii. Obiekt jest bezpieczny

Alice Gorman, archeolog kosmiczna z Flinders University w Adelajdzie powiedziała w rozmowie z CNN, że kapsuła jest najprawdopodobniej fragmentem rakiety wystrzelonej przez Indie, ponieważ jest "identyczna pod względem wymiarów i materiału" do wcześniej wystrzelonych przez ten kraj rakiet. Zasugerowała też, że stan kapsuły - niemal nienaruszony kolor i kształt sugerują, że nie dotarła ona do przestrzeni kosmicznej zanim się odłączyła od rakiety i nie uległa spaleniu, tak jak w przypadku wielu innych kosmicznych śmieci. Według niej kapsuła mogła spaść do oceanu 5-10 lat temu. CNN podało, że kapsuła wydaje się być uszkodzona po jednej stronie i pokryta morskimi skorupiakami, co sugeruje, że zanim ocean wyrzucił ją na brzeg, przebywała w wodzie przez dłuższy czas.