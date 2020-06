Około 3 tysięcy osób przemaszerowało przez centrum Sydney, przed budynkiem stanowego parlamentu, zamierzając kontynuować swój protest przed konsulatem USA – opisywało wtorkowe demonstracje AP. - To, co się dzieje w Ameryce, zwraca uwagę na naszą sytuację - powiedziała agencji biorąca udział w proteście Aborygenka. Jak zaznaczyła, "nie ma znaczenia, czy z takim traktowaniem spotykają się czarnoskórzy mężczyźni i kobiety tutaj czy za granicą - już wystarczy". - To, co się dzieje w USA, dzieje się również u nas w Australii. Rasizm jest realnym problemem - dodał inny protestujący.