Podała na obiad słynne danie, trzy osoby nie żyją. 49-latka usłyszała zarzuty

Mieszkanka Australii usłyszała zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa po tym, jak cztery osoby trafiły do szpitala w ciężkim stanie po zjedzeniu przyrządzonego przez nią posiłku. Trzy osoby zmarły w szpitalu, to między innymi byli teściowie 49-letniej oskarżonej. Po aresztowaniu Australijki policja mówi o "kolejnym kroku" w "złożonym" dochodzeniu.

Kobieta usłyszała osiem zarzutów

Byli teściowie zmarli po zjedzeniu posiłku z grzybami

Muchomor sromotnikowy - śmiertelnie trujący grzyb

Jak przypomniał w czwartek "Sydney Morning Herald", muchomor sromotnikowy odpowiada za 90 procent śmiertelnych zatruć grzybami na świecie. Jest to grzyb zawierający ponad 20 różnych substancji toksycznych. Spożycie już 50 g muchomora sromotnikowego może zakończyć się śmiercią. Pomoc lekarska jest konieczna, ale często nieskuteczna. Zatrucie muchomorem sromotnikowym to zatrucie cytotropowe, prowadzące do nieodwracalnego uszkodzenia narządów wewnętrznych, zwłaszcza wątroby, nerek, serca, śledziony. W Polsce zatrucia muchomorem sromotnikowym stanowią ok. 95 proc. wszystkich zgonów po zjedzeniu trujących grzybów.