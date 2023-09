Sfingował własne porwanie, by spędzić sylwestra z kochanką. Zapłaci za policyjne poszukiwania

Sąd w australijskim Wollongong uznał, że 35-letni Paul Iera musi zapłacić rządowi stanu Nowa Południowa Walia blisko 10 tysięcy dolarów australijskich za koszty, jakie poniosły władze, poszukując mężczyzny. W sylwestra 2022 roku Iera sfingował własne porwanie, by spędzić czas ze swoją kochanką – informują media.

Ostatniego dnia 2022 roku 35-letni Paul Iera wybrał się na spotkanie z kochanką, mówiąc swojej partnerce, że ma zaplanowane spotkanie z "facetem od finansów" – przekazał w czwartek portal CNN, odtwarzając przebieg intrygi. By "zyskać na czasie" w pewnym momencie para wysłała partnerce 35-latka wiadomość SMS, w której podając się za porywacza zażądali okupu za uwolnienie Iery. Zmartwiona kobieta zawiadomiła policję, która natychmiast wszczęła dochodzenie. Następnego dnia Iera i jego kochanka zostali zatrzymani podczas policyjnej blokady. Australijczyk już wówczas nie przekonywał policji, że został porwany.

35-latek został aresztowany 12 dni później pod zarzutem złożenia fałszywego oskarżenia. We wtorek sąd w mieście Wollongong, oddalonym o około 85 kilometrów od Sydney, uznał, że Iera będzie musiał zapłacić rządowi stanu Nowa Południowa Walia blisko 10 tysięcy dolarów australijskich (ok. 28 tys. złotych - red.) za 200 godzin pracy policji po tym, jak jego partnerka zgłosiła zaginięcie. Jak podaje portal Nine News, sędzia Michael Ong przestępstwo popełnione przez Ierę nazwał "odrażającym", przyznał też, że nigdy wcześniej nie spotkał się z "mniej przekonującym" powodem oszustwa.