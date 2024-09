Media społecznościowe od 16. roku życia? Chcą nowego prawa jeszcze w tym roku

Australijskie władze zamierzają wprowadzić minimalny wiek, od którego dozwolone będzie korzystanie z mediów społecznościowych. Jak tłumaczą, podyktowane jest to obawami o ich wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci. - Chcę, by dzieci przestały korzystać z telefonów, i zobaczyć je na boiskach, basenach i kortach tenisowych - powiedział australijski premier.

Premier Australii Anthony Albanese powiedział we wtorek w rozmowie z telewizją ABC, że jego rząd planuje jeszcze w tym roku przedstawić w parlamencie regulacje dotyczące wprowadzenia minimalnego wieku uprawniającego do korzystania z mediów społecznościowych. Zasugerował, że może to być wiek między 14. a 16. rokiem życia, ale konkretna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci

- Chcę, by dzieci przestały korzystać z telefonów, i zobaczyć je na boiskach, basenach i kortach tenisowych - powiedział premier. - Chcemy, by miały prawdziwe doświadczenia z prawdziwymi ludźmi bo wiemy, że media społecznościowe powodują szkody społeczne - dodał. Według niego rodzice bardzo się martwią wpływem platform społecznościowych na swoje dzieci. - Żadne pokolenie wcześniej nie stanęło przed takim wyzwaniem. Bezpieczeństwo oraz zdrowie fizyczne i psychiczne naszej młodzieży są najważniejsze - powiedział Albanese.

Wątpliwości wobec zakazu

Zapowiedzi rządu wywołały jednak wątpliwości, w jaki sposób takie prawo miałoby być egzekwowane i jakich platform miałoby dotyczyć. Pojawiły się również obawy, czy jego wprowadzenie nie przyniesie skutków odwrotnych do zamierzonych. Niektórzy eksperci ostrzegają, że mogłoby to doprowadzić do przeniesienia aktywności dzieci do innych, niekontrolowanych obszarów internetu, w tym tzw. dark webu. - To grozi wyrządzeniem poważnych szkód poprzez wykluczenie młodych ludzi ze znaczącego, zdrowego uczestniczenia w cyfrowym świecie, potencjalnie kierując je do niskiej jakości przestrzeni w internecie - twierdzi Daniel Angus, dyrektor centrum badań na Uniwersytecie Technologicznym w Queensland.