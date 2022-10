"Makabryczne oznaki, że pacjent mógł jeszcze żyć, gdy został zabrany do kostnicy". Wszczęto dochodzenie

Sprawa śmierci 55-letniego pacjenta zbulwersowała opinię publiczną w Australii i podzieliła środowisko medyczne. Lekarz, który miał poświadczyć zgon, mówi o "makabrycznych oznakach, że pacjent mógł jeszcze żyć, gdy został zabrany do kostnicy". Inni odpowiadają, że "ciało ludzkie jest złożonym organizmem i istnieje coś takiego, jak ruch pośmiertny". Sprawą zainteresowali się też politycy.

55-letni Kevin Reid, który przebywał pod opieką paliatywną w Rockingham General Hospital w Australii Zachodniej, zmarł wieczorem 5 września. Po poinformowaniu rodziny personel przeniósł ciało mężczyzny do kostnicy, nie wydano jednak aktu zgonu. Dopiero kiedy dzień później organizacja zajmująca się dawstwem narządów skontaktowała się ze szpitalem w celu uzyskania zgody na pobranie narządów zmarłego, poprosiła jednego z lekarzy o udanie się do szpitalnej kostnicy w celu poświadczenia zgonu.

"Makabryczne oznaki, że pacjent mógł żyć"

Lekarz w kostnicy znalazł "makabryczne oznaki, że pacjent mógł jeszcze żyć, gdy został zabrany do kostnicy" - przekazał australijski portal Business News. Ciało Reida znajdowało się w innej pozycji niż dzień wcześniej, miał otwarte oczy, a na jego szpitalnej koszuli znaleziono świeżą krew z rany na ramieniu. Lekarz zaalarmował biuro koronera, przekazując raport ze swoją wersją wydarzeń.

"Ciało może poruszać się po śmierci"

Tajemnicze okoliczności śmierci zainteresowały również miejscowych polityków. Libby Mettam, zastępczyni przywódcy Liberalnej Partii Australii, w wywiadzie dla sieci telewizyjnej Nine News nazwała sprawę "absolutnie przerażającą" i wezwała do przeprowadzenia śledztwa. - Co jeszcze musi się wydarzyć, zanim rząd zacznie poważnie traktować kryzys w naszym systemie opieki zdrowotnej? - zapytała.