Miał w plecaku kanapki z szynką i jajkiem. Na lotnisku ukarano go olbrzymią grzywną

Historię pasażera, którego tożsamość nie została ujawniona, w poniedziałek opisał CNN. W ostatnich dniach lipca podróżował on z indonezyjskiej wyspy Bali do miasta Darwin w Australii .

Kara za kanapki z szynką i jajkiem

Do zdarzenia doszło niedługo po tym, jak australijskie władze zaostrzyły przepisy w zakresie bezpieczeństwa biologicznego. Powodem zaostrzenia było dotarcie na Bali epidemii pryszczycy, bardzo groźnej choroby zwierząt, której dotarcie do Australii mogłoby spowodować poważne straty gospodarcze.

Australia wolna od pryszczycy

Władze Australii w lipcu ogłosiły nowe zasady bezpieczeństwa biologicznego mające uchronić to państwo przed dotarciem do niego wirusa pryszczycy. W ramach podjętych działań pojawiły się na lotniskach m.in. specjalne maty sanitarne do dezynfekcji butów oraz właśnie psy do wykrywania niebezpiecznych materiałów biologicznych. Władze apelowały również, aby turyści przybywający z Bali zostawiali na wyspie używane przez siebie klapki.