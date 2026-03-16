Dziewięciolatek za kierownicą na kolanach 45-latka. Interwencja policji na autostradzie

13-latek płynął cztery godziny, by zawiadomić służby. Akcja ratunkowa u wybrzeży Australii Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak opisują australijskie media, zdarzenie miało miejsce 7 marca o 1:35 w nocy w stanie Nowa Południowa Walia na autostradzie Great Western Highway, około 120 km od Sydney. Służby monitorujące autostradę zauważyły dzięki kamerom, że w jednym z pojazdów poruszających się w regionie Mount Lambie za kierownicą najprawdopodobniej znajduje się dziecko bez zapiętych pasów.

Cztery zarzuty dla 45-latka

Policja przekazała w oświadczeniu, że za kierownicą znajdował się dziewięciolatek, który siedział na kolanach 45-latka. Dziecko miało trzymać kierownicę, podczas gdy mężczyzna obsługiwał pedały. Według policji, w momencie zatrzymania samochodu mężczyzna był "bardzo zmęczony".

45-latek został przesłuchany kilka dni po incydencie. Postawiono mu cztery zarzuty - prowadzenia pojazdu w sposób lekkomyślny lub niebezpieczny, nieostrożnej jazdy, jazdy bez zachowania należytej kontroli nad pojazdem i jazdy z pasażerem bez zapiętych pasów bezpieczeństwa.

"The Guardian" przypomina, że do podobnego incydentu doszło w 2017 roku, kiedy 12-latek próbował samotnie przemierzyć kraj. Zanim zatrzymała go policja zdążył przejechać 1300 km.

Opracowała Paulina Borowska / AM