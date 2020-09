Chiny "nie są już bezpieczne dla zagranicznych dziennikarzy". Korespondenci opuszczają kraj

Korespondenci Bill Birtles, pracujący dla australijskiego publicznego nadawcy ABC, oraz Michael Smith z magazynu finansowego "Australian Financial Review" schronili się w placówkach dyplomatycznych swojego kraju w Chinach. Jeden ukrył się w ambasadzie w Pekinie, a drugi w konsulacie w Szanghaju. W tym czasie australijscy dyplomaci negocjowali z chińskimi władzami zgodę na wywiezienie dziennikarzy z ChRL - przekazała we wtorek Marise Payne, minister spraw zagranicznych Australii.

Reporterzy postanowili wyjechać z Chin po tym, jak w zeszłym tygodniu władze Australii ujawniły, iż jej obywatelka Cheng Lei, prezenterka wiadomości biznesowych chińskiej anglojęzycznej państwowej stacji CGTN, została zatrzymana. Obu dziennikarzom powiedziano, że są obiektami zainteresowania w śledztwie w sprawie Australijki - podał "The Australian Financial Review".

We wtorek rzecznik chińskiego MSZ przekazał, że Cheng jest podejrzana o prowadzenie nielegalnych działań, zagrażających bezpieczeństwu Chin. - Podjęto konieczne środki i trwa śledztwo prowadzone przez właściwe służby - oświadczył. To pierwszy oficjalny komentarz chińskich władz w sprawie zatrzymania dziennikarki.

"To wydawało się bardzo polityczne. Przypominało dyplomatyczną bójkę"

Przedstawiciel australijskiej ambasady w Pekinie powiedział Billowi Birtlesowi w zeszłym tygodniu, że powinien opuścić Chiny. Birtles miał wyjechać z Pekinu w czwartek, dzień wcześniej zorganizował przyjęcie pożegnalne. Według relacji drugiego z australijskich dziennikarzy, Micheala Smitha, w środę po północy umundurowani policjanci przyszli do ich domów i poinformowali, że nie wolno im opuścić Chin.

- Obawialiśmy się, że było to skoordynowane działanie. To sugerowało nam, że sprawa miała podłoże polityczne. Byliśmy ostatnimi dwoma dziennikarzami w Chinach, pracującymi dla australijskich mediów - powiedział Smith w rozmowie telefonicznej z agencją Reutera. - To wydawało się bardzo, bardzo polityczne. Przypominało dyplomatyczną bójkę w ramach szerszych relacji między Australią a Chinami - ocenił dziennikarz.