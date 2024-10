Próbowała wydobyć telefon, przez siedem godzin zwisała głową w dół między skałami

Akcja ratunkowa w Australii

23-letnia kobieta była na spacerze z przyjaciółmi w miasteczku Laguna na trudno dostępnym terenie prywatnej posesji. W pewnym momencie z ręki wypadł jej telefon, więc chciała spróbować go odzyskać. Poślizgnęła się jednak i wpadła głową w dół do głębokiej na trzy metry szczeliny między dwiema dużymi skałami. Przyjaciele nie byli w stanie jej pomóc, wezwali służby.

Na miejsce przybyła specjalna grupa ratowników. Po szybkiej ocenie sytuacji doszli do wniosku, że jedyną możliwością jest wydostanie kobiety pionowo, co oznaczało konieczność odsunięcia ciężkich głazów. Przez kolejne godziny ratownicy, policjanci, strażacy i członkowie innych służb przy użyciu specjalistycznego sprzętu odsuwali je, obawiając się jednocześnie, że "jeżeli cokolwiek poruszy się w złym kierunku, to spadnie na kobietę", wyjaśnił w rozmowie z CNN Peter Watts, ratownik uczestniczący w akcji. Jeden z głazów, który odsunęli, ważył ok. 500 kg.