Świat Funkcjonariusz ICE postrzelił mężczyznę. Protesty w Teksasie

Funkcjonariusz ICE postrzelił mężczyznę w Austin w Teksasie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Reuters

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Postrzelony mężczyzna to Wilber Rafael Garcés Perez, 28-letni Wenezuelczyk pracujący jako dostawca jedzenia - przekazała reprezentująca go adwokatka Kate Lincoln-Goldfinch. Do zdarzenia doszło na jednej z ulic Austin w niedzielę. W momencie postrzelenia mężczyzna prowadził samochód podczas pracy - potwierdziła firma, dla której pracował.

Mężczyzna został postrzelony przez oficera ICE w tułów i przetransportowany do szpitala. - Jego stan jest ciężki, ale stabilny - przekazał szef ratownictwa medycznego w Austin.

Jak poinformowała jego adwokatka, Garcés Perez w niedzielę wieczorem opuścił szpital, po czym został zatrzymany przez ICE. - Jego żonie i rodzinie nie pozwolono się z nim zobaczyć ani nie przekazano im żadnych konkretnych informacji na temat jego obecnego stanu zdrowia czy miejsca pobytu - powiedziała Lincoln-Goldfinch w rozmowie z CBS News.

Samochód postrzelonego w Austin mężczyzny Źródło zdjęcia: Reuters

Według Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS), Garcés Perez przebywał w USA nielegalnie i otrzymał ostateczny nakaz opuszczenia kraju. Z kolei według Lincoln-Goldfinch otrzymał on Stanach Zjednoczonych azyl i przebywał w kraju "zgodnie z prawem".

Sprzeciw wobec działań ICE

Jeszcze w niedzielę w Austin zgromadziły się dziesiątki mieszkańców, protestujących przeciwko działaniom służb imigracyjnych.

Protesty przeciwko ICE po postrzeleniu mężczyzny w Austin Źródło zdjęcia: Reuters

Departament Bezpieczeństwa poinformował, że prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Niezależnego śledztwa domagają się politycy. Burmistrz Austin Kirk Watson (demokrata) oświadczył, że chce, aby w dochodzenie zaangażowana była policja miejska oraz funkcjonariusze Texas Rangers. - Moim zdaniem sytuacja, w której ICE prowadzi dochodzenie samodzielnie, nie byłaby właściwa ze względu na kwestię wiarygodności - powiedział Watson.

- Wielokrotnie zdarzało się, że funkcjonariusze ICE strzelali do ludzi, a następnie kłamali na temat przebiegu zdarzeń - oświadczył z kolei kongresmen Greg Casar, demokrata z Austin. Nawiązał do śmiertelnego postrzelenia Renee Good w Minneapolis w styczniu tego roku. - Widzimy te kłamstwa na własne oczy. Będziemy domagać się prawdy, przejrzystości i wyciągnięcia konsekwencji - zapewnił.

To kolejny przypadek użycia broni palnej przez ICE imigracyjne w Teksasie w tym roku. W lipcu w Houston funkcjonariusze zastrzelili 52-letniego Meksykańczyka podczas próby zatrzymania go do kontroli drogowej.