Funkcjonariusz ICE postrzelił mężczyznę. Protesty w Teksasie
Postrzelony mężczyzna to Wilber Rafael Garcés Perez, 28-letni Wenezuelczyk pracujący jako dostawca jedzenia - przekazała reprezentująca go adwokatka Kate Lincoln-Goldfinch. Do zdarzenia doszło na jednej z ulic Austin w niedzielę. W momencie postrzelenia mężczyzna prowadził samochód podczas pracy - potwierdziła firma, dla której pracował.
Mężczyzna został postrzelony przez oficera ICE w tułów i przetransportowany do szpitala. - Jego stan jest ciężki, ale stabilny - przekazał szef ratownictwa medycznego w Austin.
Jak poinformowała jego adwokatka, Garcés Perez w niedzielę wieczorem opuścił szpital, po czym został zatrzymany przez ICE. - Jego żonie i rodzinie nie pozwolono się z nim zobaczyć ani nie przekazano im żadnych konkretnych informacji na temat jego obecnego stanu zdrowia czy miejsca pobytu - powiedziała Lincoln-Goldfinch w rozmowie z CBS News.
Według Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS), Garcés Perez przebywał w USA nielegalnie i otrzymał ostateczny nakaz opuszczenia kraju. Z kolei według Lincoln-Goldfinch otrzymał on Stanach Zjednoczonych azyl i przebywał w kraju "zgodnie z prawem".
Sprzeciw wobec działań ICE
Jeszcze w niedzielę w Austin zgromadziły się dziesiątki mieszkańców, protestujących przeciwko działaniom służb imigracyjnych.
Departament Bezpieczeństwa poinformował, że prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Niezależnego śledztwa domagają się politycy. Burmistrz Austin Kirk Watson (demokrata) oświadczył, że chce, aby w dochodzenie zaangażowana była policja miejska oraz funkcjonariusze Texas Rangers. - Moim zdaniem sytuacja, w której ICE prowadzi dochodzenie samodzielnie, nie byłaby właściwa ze względu na kwestię wiarygodności - powiedział Watson.
- Wielokrotnie zdarzało się, że funkcjonariusze ICE strzelali do ludzi, a następnie kłamali na temat przebiegu zdarzeń - oświadczył z kolei kongresmen Greg Casar, demokrata z Austin. Nawiązał do śmiertelnego postrzelenia Renee Good w Minneapolis w styczniu tego roku. - Widzimy te kłamstwa na własne oczy. Będziemy domagać się prawdy, przejrzystości i wyciągnięcia konsekwencji - zapewnił.
To kolejny przypadek użycia broni palnej przez ICE imigracyjne w Teksasie w tym roku. W lipcu w Houston funkcjonariusze zastrzelili 52-letniego Meksykańczyka podczas próby zatrzymania go do kontroli drogowej.