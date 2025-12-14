Strzelanina w Sydney. "Ten Australijczyk uratował życie niezliczonej liczbie osób"

Świadek strzelaniny w Sydney samodzielnie rozbroił napastnika Źródło: X / AmitKum52935503

W niedzielę wieczorem na plaży Bondi w Sydney doszło do strzelaniny podczas wydarzenia z okazji żydowskiego święta Chanuki. Ogień otworzyło dwóch napastników. W wyniku ataku zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Jedno z krążących w mediach społecznościowych nagrań z miejsca zdarzenia pokazuje mężczyznę w białej koszuli, który wbiega na parking, kierując się w stronę uzbrojonego w długą broń napastnika w czarnej koszuli. Następnie obezwładnia go od tyłu, wyrywa mu broń z rąk i zaczyna mierzyć w jego stronę.

W dalszej części filmu widać, jak obezwładniony napastnik traci równowagę i wycofuje się w stronę mostu, gdzie znajdował się drugi z napastników. Tymczasem świadek odkłada karabin na ziemię.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Strzelanina uznana za akt terrorystyczny. Znaleziono urządzenia wybuchowe

Reuters potwierdził autentyczność nagrania, porównując je z innymi zweryfikowanymi materiałami, na których widać tych samych mężczyzn. Agencja potwierdziła także, że uzbrojeni napastnicy z nagrania to te same osoby, które później zostały otoczone przez policję - rozpoznano ich po ubraniu.

"Najbardziej niewiarygodna scena, jaką w życiu widziałem"

Nagranie przedstawiające obezwładnienie napastnika szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych. Wiele osób chwaliło mężczyznę za jego odwagę, twierdząc, że jego działania potencjalnie uratowały wiele ludzkich istnień.

"Ten Australijczyk uratował życie niezliczonej liczbie osób, odbierając broń jednemu z terrorystów na plaży Bondi. BOHATER" – napisał jeden z użytkowników platformy X, udostępniając film.

Moment obezwładnienia napastnika przy plaży Bondi w Sydney Źródło: X / AmitKum52935503

Chris Minns, premier stanu Nowa Południowa Walia, w którym znajduje się Sydney, powiedział, że była to "najbardziej niewiarygodna scena, jaką kiedykolwiek widział". - Mężczyzna podszedł do napastnika, który strzelał do ludzi, i samodzielnie go rozbroił, narażając własne życie, aby uratować życie niezliczonej liczbie innych osób - mówił premier. - Ten mężczyzna jest prawdziwym bohaterem i nie mam wątpliwości, że dzięki jego odwadze wiele osób przeżyło tę noc - dodał.

Premier Australii Anthony Albanese pochwalił działania obywateli, którzy "pobiegli w kierunku niebezpieczeństwa, aby pomóc innym" - Ci Australijczycy są bohaterami, a ich odwaga uratowała życie wielu osobom - powiedział podczas konferencji prasowej.

