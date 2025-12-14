Logo strona główna
Świat

Strzelanina w Sydney. "Ten Australijczyk uratował życie niezliczonej liczbie osób"

Obezwładnienie napastnika przy plaży Bondi w Sydney
Świadek strzelaniny w Sydney samodzielnie rozbroił napastnika
Źródło: X / AmitKum52935503
Świadek strzelaniny na plaży Bondi w Sydney samodzielnie obezwładnił i rozbroił jednego z napastników - potwierdził Reuters. "Ten mężczyzna jest prawdziwym bohaterem i nie mam wątpliwości, że dzięki jego odwadze wiele osób przeżyło tę noc" - powiedział premier stanu Nowa Południowa Walia Chris Minns, komentując nagranie, na którym uwieczniono moment obezwładnienia.

W niedzielę wieczorem na plaży Bondi w Sydney doszło do strzelaniny podczas wydarzenia z okazji żydowskiego święta Chanuki. Ogień otworzyło dwóch napastników. W wyniku ataku zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. 

Jedno z krążących w mediach społecznościowych nagrań z miejsca zdarzenia pokazuje mężczyznę w białej koszuli, który wbiega na parking, kierując się w stronę uzbrojonego w długą broń napastnika w czarnej koszuli. Następnie obezwładnia go od tyłu, wyrywa mu broń z rąk i zaczyna mierzyć w jego stronę.

W dalszej części filmu widać, jak obezwładniony napastnik traci równowagę i wycofuje się w stronę mostu, gdzie znajdował się drugi z napastników. Tymczasem świadek odkłada karabin na ziemię.

Strzelanina uznana za akt terrorystyczny. Znaleziono urządzenia wybuchowe
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Strzelanina uznana za akt terrorystyczny. Znaleziono urządzenia wybuchowe

Reuters potwierdził autentyczność nagrania, porównując je z innymi zweryfikowanymi materiałami, na których widać tych samych mężczyzn. Agencja potwierdziła także, że uzbrojeni napastnicy z nagrania to te same osoby, które później zostały otoczone przez policję - rozpoznano ich po ubraniu.

"Najbardziej niewiarygodna scena, jaką w życiu widziałem"

Nagranie przedstawiające obezwładnienie napastnika szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych. Wiele osób chwaliło mężczyznę za jego odwagę, twierdząc, że jego działania potencjalnie uratowały wiele ludzkich istnień.

"Ten Australijczyk uratował życie niezliczonej liczbie osób, odbierając broń jednemu z terrorystów na plaży Bondi. BOHATER" – napisał jeden z użytkowników platformy X, udostępniając film.

Moment obezwładnienia napastnika przy plaży Bondi w Sydney
Moment obezwładnienia napastnika przy plaży Bondi w Sydney
Źródło: X / AmitKum52935503

Chris Minns, premier stanu Nowa Południowa Walia, w którym znajduje się Sydney, powiedział, że była to "najbardziej niewiarygodna scena, jaką kiedykolwiek widział". - Mężczyzna podszedł do napastnika, który strzelał do ludzi, i samodzielnie go rozbroił, narażając własne życie, aby uratować życie niezliczonej liczbie innych osób - mówił premier. - Ten mężczyzna jest prawdziwym bohaterem i nie mam wątpliwości, że dzięki jego odwadze wiele osób przeżyło tę noc - dodał.

Premier Australii Anthony Albanese pochwalił działania obywateli, którzy "pobiegli w kierunku niebezpieczeństwa, aby pomóc innym" - Ci Australijczycy są bohaterami, a ich odwaga uratowała życie wielu osobom - powiedział podczas konferencji prasowej.

Autorka/Autor: ms/tok

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: X / AmitKum52935503

AustraliaTerroryzm
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica