Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Atak na pilota w samolocie do Izraela. "Został aresztowany i jest przesłuchiwany"

Mikołaj Gątkiewicz
Kuba Koprzywa
Zespół autorów
Oprac. Mikołaj GątkiewiczOprac. Kuba Koprzywa
|
Służby na lotnisku Dawida Ben Guriona
Incydent na pokładzie samolotu. Media: jeden z pilotów próbował doprowadzić do katastrofy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ABIR SULTAN
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Pilot, który dokonał ataku, został aresztowany i jest przesłuchiwany przez władze Arabii Saudyjskiej - przekazał premier Izraela Benjamin Netanjahu. Jak relacjonował, "dźgnął on pierwszego pilota i próbował doprowadzić do katastrofy maszyny".

We wtorek na pokładzie linii Flydubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu doszło do niebezpiecznego incydentu. Drugi pilot miał próbować przejąć stery maszyny, atakując pierwszego pilota. Samolot zmienił kurs i wylądował w Arabii Saudyjskiej.

- Pilot został aresztowany i jest przesłuchiwany przez władze Arabii Saudyjskiej - poinformował po południu premier Izraela Benjamin Netanjahu. Jak mówił, "dźgnął on pierwszego pilota i próbował doprowadzić do katastrofy maszyny". Według izraelskich urzędników cytowanych przez CNN, napastnik jest Omańczykiem. Kraj ten nie utrzymuje z Izraelem stosunków dyplomatycznych, dlatego nie jest jasne, jak mógł on znaleźć się na pokładzie samolotu lecącego do Tel Awiwu. 

- Jesteśmy w kontakcie z odpowiednimi organami, aby zapewnić pasażerom bezpieczeństwo i umożliwić im szczęśliwy powrót do Izraela - zaznaczył Netanjahu. Jak dodał, "ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo".

Arabia Saudyjska również nie utrzymuje z Izraelem stosunków dyplomatycznych. Jak donosi Reuters, władze w Rijadzie odrzuciły wniosek Tel Awiwu o zezwolenie na lądowanie kolejnych izraelskich samolotów w celu zabrania pasażerów.

Incydent w samolocie do Tel Awiwu

Według serwisu śledzącego loty Flightradar24, samolot linii Flydubai lecący z Dubaju do Tel Awiwu zmienił kurs w przestrzeni powietrznej Jordanii w kierunku Arabii Saudyjskiej. Najpierw nadał ogólny sygnał alarmowy (7700), a kilka minut później kolejny sygnał (7500) wskazujący na możliwą bezprawną ingerencję na pokładzie. Boeing następnie ponownie nadał ogólny sygnał alarmowy, po którym wylądował na lotnisku Tabuk w północno-zachodniej Arabii Saudyjskiej.

Samolot linii flydubai
Samolot linii flydubai
Źródło zdjęcia: Photofex_AUT/Shutterstock

Flightradar24 zwrócił uwagę na skrajne wahania w danych dotyczących wysokości - zauważył, że prędkość opadania i wznoszenia maszyny wahała się od minus 9 tysięcy do plus trzech tysięcy metrów na minutę.

W trakcie standardowego lotu wartości te niemal nigdy nie przekraczają plus minus 1200 metrów na minutę.

Serwis flightradar24 opisał, jak wyglądała oś czasu w związku z incydentem na pokładzie samolotu:

  • Godzina 5.05 - start z Dubaju;
  • Godzina 7.21 - rozpoczęły się wahania wysokości;
  • Godzina 7.22 - samolot traci ponad 14 tysięcy stóp (ponad 4 km) w mniej niż 30 sekund;
  • Godzina 7.31 - kod transpondera zmienia się na 7700 (ogólny stan zagrożenia);
  • Godzina 7.38 - kod transpondera zmienia się na 7500 (bezprawna ingerencja);
  • Około godziny 8.45 - lądowanie na lotnisku w Tabuk.
Lot FZ1073
Lot FZ1073

Po godzinie 12.30 czasu polskiego w serwisie Flightradar24 widać było, że kolejny samolot na linii flydubai na trasie Dubaj-Tel Awiw został nad Arabią Saudyjską przekierowany z powrotem do Dubaju. Po godzinie 13 z danych udostępnionych przez serwis wynikało jednak, że samolot kontynuuje lot do Tel Awiwu - zauważyła agencja Reuters. Flightradar24 nie skomentował jeszcze tej zmiany.

Awantura w kokpicie. Relacje pasażerów samolotu

The Times of Israel zacytował relację jednej z pasażerek przekierowanego samolotu. "Usłyszeliśmy krzyki w samolocie. Potem otwarto kokpit i zobaczyliśmy krew - ktoś dźgnął pilota scyzorykiem" - opisała. Kobieta twierdzi, że izraelscy pasażerowie pomogli obezwładnić napastnika wraz z członkami załogi.

Inna z kobiet przekazała: "W samolocie rozległy się krzyki pasażerów, którzy zorientowali się, co się dzieje. Samolot zaczął gwałtownie opadać. To było bardzo przerażające".

Reuters z kolei cytuje Yasmin Abu Kasis, której córka Miriam znajdowała się na pokładzie. Córka przekazała kobiecie, że słyszała krzyki, a pewien mężczyzna chwycił za nóż, powalił pilota na podłogę i wszędzie było widać krew.

Biuro premiera Izraela o incydencie w samolocie

Rzecznik sił obronnych Izraela poinformował, że w związku z alarmem poderwane zostały izraelskie myśliwce.

Biuro premiera poinformowało, że zdarzenia nie uważa się za próbę porwania. Izraelscy urzędnicy poinformowali agencję Reuters, że premier Benjamin Netanjahu prowadzi konsultacje w sprawie incydentu. Inny urzędnik w rozmowie z Reutersem sprecyzował, że pomiędzy pilotami doszło do fizycznej konfrontacji.

Rzecznik Flydubai poinformował, że podczas lotu doszło do "incydentu". Przekazał, że wszyscy pasażerowie są bezpieczni, lecz nie podał szczegółów.

Samolot lecący do Tel Awiwu został przekierowany do Arabii Saudyjskiej
Samolot lecący do Tel Awiwu został przekierowany do Arabii Saudyjskiej
Źródło zdjęcia: flightradar24.com

Wysoki rangą izraelski urzędnik, którego cytuje The Times of Israel, poinformował, że "zapobiegnięto katastrofie o ogromnych rozmiarach". Wyjaśnił, że pojawiają się przesłanki, iż drugi z pilotów próbował przejąć kontrolę nad maszyną i rozbić ją.

Później minister bezpieczeństwa Izraela Itamar Ben-Gwir oświadczył, że przekierowanie samolotu było skutkiem działań terrorysty. - Terrorysta próbował rozbić samolot, żeby zamordować 180 Izraelczyków, którzy znajdowali się na pokładzie - oznajmił. Wcześniej informowano o 150 pasażerach.

The Times of Israel - cytując Channel 12 - podał, że na pokładzie samolotu znajdowała się druga załoga pilotów w cywilnych ubraniach. Według stacji to właśnie oni udaremnili próbę przejęcia kontroli nad maszyną przez jednego z pilotów.

Klatka kluczowa-738005
Chwile grozy na pokładzie samolotu do Izreala. Co wiadomo do tej pory
Źródło: TVN24
Źródło: CNN, tvn24.pl, PAP, Reuters, The Times of Israel
Udostępnij:
Tagi:
IzraelsamolotyLotnictwoDubajTel AwiwArabia Saudyjska
Czytaj także:
Szpic miniaturowy został zagryziony przez amstaffa
Amstaff zagryzł szpica w gabinecie weterynaryjnym. Zarzuty dla opiekuna
Poznań
shutterstock_2477838439
Absolutny rekord. "Niekończące się kłopoty"
BIZNES
Marcin Romanowski w Budapeszcie, zdjęcie z maja 2025 roku
"List żelazny to instrument ostatniej szansy"
Polska
Samolot flydubai na płycie lotniska w Tel Awiwie
To wiemy o ataku w samolocie flydubai
Świat
imageTitle
Koniec spekulacji. Pogaczar straci kolejny mistrzowski trykot
EUROSPORT
Pasażerowie na stacji Warszawa Wileńska
Odwołane i opóźnione pociągi. Naprawili uszkodzony światłowód
WARSZAWA
Ulewy we Francji
Ranna 16-latka, ewakuacja redakcji, zakaz wstępu do parków
METEO
imageTitle
Guardiola murem za Manchesterem City. "Przejdziemy przez to razem"
EUROSPORT
Na spacerze znaleźli dłoń. Ustalenia prokuratury (zdjęcie ilustracyjne)
Na spacerze znaleźli dłoń mężczyzny. Śledczy wiedzą, km był
WARSZAWA
Xi Jinping, Ursula von der Leyen
Chiny zapowiadają "stanowczą reakcję". Chodzi o nieuczciwe praktyki
BIZNES
Christa Pike
Na dziś zaplanowano wykonanie kary śmierci. Godzinę przed egzekucją ogłoszono decyzję sądu
Świat
imageTitle
Zmiana w sztabie Igi Świątek. Odchodzi szefowa komunikacji
EUROSPORT
Nocne frezowanie na trasie S8 w kierunku Białegostoku (zdj. ilustracyjne)
Utrudnienia na ważnej trasie. Będą pracować przez dwie noce
WARSZAWA
shutterstock_2628026443
Tańsze paliwa. Orlen zdecydował
BIZNES
Jarzębina - czy jest jadalna?
Jakie będą losy babiego lata? W prognozie widać fronty znad Atlantyku
METEO
imageTitle
Francuska kwalifikantka postraszyła Fręch
EUROSPORT
Marcin Romanowski
"Zadziwiająca", "tylko się cieszyć". Komentarze polityków
Polska
Ruszył proces oskarżonego o zabójstwo maczetą w Łodzi
Brutalny atak maczetą. Oskarżony stanął przed sądem
Łódź
imageTitle
Udany powrót Djokovicia. Fani czekali 11 lat
EUROSPORT
shutterstock_712673185
Eutanazja dwuletniego dziecka w Holandii. Jak uzasadniono decyzję?
Świat
Coraz częstsze są zachorowania na nowotwory u młodych osób
Koniec zagubionej dokumentacji. Jak e-DiLO zmieni diagnozowanie i leczenie raka?
Piotr Wójcik
3. Korpus Armii Sił Zbrojnych Ukrainy
"Przespali prawdziwy cios". Rozbito ramię rosyjskich kleszczy w Donbasie
Maciej Michałek, Tatiana Serwetnyk
Miejsce ataku nożownika na terenie opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu
Zaatakował na terenie klasztoru, jedna osoba zginęła. Będzie ponowne badanie
Rzeszów
"Naiwny pacyfizm" księdza i atak Ukraińców na kościół? Co to za nagranie?
Homilia księdza i atak w świątyni. Po co zestawiono te nagrania
Zuzanna Karczewska
shutterstock_2552757465
Fabryki wstrzymają pracę. Radykalna decyzja giganta
BIZNES
Kadr z filmu "Lalka" (reż. Maciej Kawalski)
"Lalka" także w internecie. Szefowa MEN o powstaniu nowej platformy
Kultura i styl
Tarcza "Jolanta" zacznie drążyć tunel pod Czerniakowską
"Jolanta" waży 107 ton i będzie pracować pod ziemią
WARSZAWA
Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy
Podejrzany pakunek na bocznicy kolejowej. Działania pirotechników zakończone
Białystok
Marcin Romanowski, z tyłu z lewej jego adwokat Bartosz Lewandowski
List żelazny dla Romanowskiego. Ruch prokuratury
Polska
Żurek
Żurek reaguje na decyzję. Mówi o "osobie sądu"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica